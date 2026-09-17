Taşacak Bu Deniz yeni sezon tarihi belli oldu mu? Cuma akşamı Taşacak Bu Deniz var mı?

Dizilerin ve programların yeni yayın dönemi başladı. Taşacak Bu Deniz'in takipçileri de deyim yerindeyse diziye kavuşmak istiyor. Cuma günü projenin ekrana gelip gelmeyeceği merak edilirken "Taşacak Bu Deniz yeni sezon tarihi belli oldu mu" sorusu geliyor.

Taşacak Bu Deniz ne zaman başlayacak?

Taşacak Bu Deniz'in yeni sezon tarihi henüz belli olmadı. Tarih vermek imkansız fakat beklentiler 2 Ekim Cuma günü dizinin yayınlanacağı yönünde...

Son bölümde neler oldu?

Yirmi yıl sonra birbirlerine kavuşan Esme, Adil ve Eleni için artık yaraları sarma değil, hesap sorma zamanıdır. Koçari Konağı’nda başlayan görkemli kına gecesi, yıllardır saklanan sırların ortaya döküldüğü büyük bir yüzleşmeye dönüşür. Furtunalar kendilerini hiç beklemedikleri bir hesabın ortasında bulurken, günahlarının bedelini ödemek üzere bugüne kadar gördükleri en büyük Koçari adaletiyle tanışırlar. Nihayet düğün günü geldiğinde ise savaşı kazanan Esme ve Adil, yıllardır hayalini kurdukları mutluluğa bir adım kala kaderlerinin en ağır sınavıyla karşı karşıya kalır. Çünkü bazı zaferlerin bedeli çok ağırdır. Ve savaşın kazananı olmaz.