Tera, bazı fonlarında fiyatlama ve ödeme süresini değiştirdi

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Tera Portföy tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Para Piyasası (TL) Fon'da katılma payı iade ödemelerinde temerrüt durumu oluştuğu belirtildi. Açıklamada, gerekli tedbirlerin alındığı ve gelişmeler hakkında yatırımcıların bilgilendirilmeye devam edileceği ifade edildi.

Tera Portföy tarafından KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kurucusu olduğumuz Tera Portföy Para Piyasası (TL) Fon katılma payı iade ödemelerinde temerrüt durumu oluşmuştur. İlgili fon hesabına işlem yapılan aracı kurumlar ile mutabakatlar ve likidite yönetim süreci devam etmektedir. Konuya ilişkin gerekli tedbirler özenle alınmakta olup, gelişmeler hakkında yatırımcılarımız bilgilendirilmeye devam edilecektir."

Tera Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest Fon'da da değişiklik

Öte yandan Tera Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon'un katılma payı satım ve iade esaslarında değişikliğe gidildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 28 Ağustos 2026 tarihli ve 52/1589 sayılı kararı kapsamında yapılan değerlendirmede, fon portföyünün likidite yapısı, portföydeki varlıkların işlem hacmi ve katılma payı iade taleplerinin portföy üzerindeki etkileri dikkate alındı.

Yeni düzenlemeyle fonun birim pay değeri hesaplama sıklığı ayda bire indirildi. Buna göre birim pay değeri her ayın 15'inci günü hesaplanacak. Bu tarihin tatil gününe denk gelmesi halinde hesaplama takip eden ilk iş gününde yapılacak.

Katılma payı satım talimatları ise her iş günü alınmaya devam edecek. Satım bedelleri, ilgili fiyat hesaplama tarihini takip eden 10'uncu iş gününde yatırımcılara ödenecek.

Fonun önceki uygulamasında birim pay değeri her iş günü hesaplanıyor, satım talepleri her iş günü kabul ediliyor ve ödemeler T+2 iş gününde gerçekleştiriliyordu.

Yeni uygulama bugün başladı

Tera Portföy'ün açıklamasına göre yeni uygulama, 16 Eylül 2026 saat 13.31'den itibaren iletilecek katılma payı satım talimatları için geçerli olacak.

Düzenlemenin fonun yatırım stratejisinde değişiklik oluşturmadığı belirtilirken, değişiklikle portföyün mevcut piyasa koşullarında daha etkin yönetilmesinin ve katılma payı sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunmasının amaçlandığı kaydedildi.

Emre Tezmen'den dikkat çeken açıklamalar

Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Grubu'nun son dönemde yaşanan gelişmeler nedeniyle "planlı, kasıtlı ve organize bir spekülatif atağa" maruz kaldığını savundu. Tezmen, yaşanan durumun portföy yönetim şirketinin belirli fonlarında ortaya çıkan geçici bir likidite sıkıntısından ibaret olduğunu belirterek, grubun faaliyetlerinin sürdüğünü ifade etti.

Emre Tezmen yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

KIYMETLİ YATIRIMCILARIMIZ VE AZİZ MİLLETİMİZ

Tera Grubu olarak, çeyrek asrı aşan kurumsal duruşumuzla sermaye piyasalarımızda milli bir finans gücü inşa etmek, piyasa istikrarını korumak ve yatırımcılarımızın güvenliğini sağlama misyonuyla hareket ediyoruz.

Son dönemde sektörümüzde zorluk yaşayan Pusula Finans Holding bünyesindeki finansal kuruluşların ve bu kurumlara güvenen binlerce tasarruf sahibinin mağdur olmaması adına, Tera Grubu olarak büyük bir sorumluluk üstlendik. Sistem kilitlenmesin, vatandaşımız zarar görmesin ve ülkemizin finansal altyapısı sarsılmasın diye hiçbir kişisel veya kurumsal ikbal kaygısı gütmeden elimizi taşın altına koyduk.

Ancak ne yazık ki, milletimiz ve finansal sistemimiz adına üstlendiğimiz bu tarihi sorumluluğun hemen ardından; malum şer odaklarının son derece planlı, kasıtlı ve organize bir spekülatif atağına maruz kalmış bulunmaktayız.

İçinde bulunduğumuz bu durum; herhangi bir yerli ya da yabancı finansal kuruluşun tek başına altından kalkamayacağı, tüm piyasayı sirayet altına alma riski taşıyan, olmadık ve emsalsiz büyüklükte yıkım amaçlayan spekülatif bir ataktır.

Finans piyasalarımızda küresel ve geleneksel vesayet odaklarına karşı, yerli ve milli bir anlayışın dengeleri değiştirmesi kritik bir dönüm noktasıdır. Tera Grubu olarak bizler, geliştirdiğimiz yerli finansal modellerle tarihte ilk kez küçük yatırımcımızın ve yerli tasarruf sahibimizin piyasadaki gücünü artırdık.

Açıkça belirtmek isterim ki; bugün karşı karşıya olduğumuz bu devasa saldırının arkasındaki temel sebep, yerli ve milli bir iradenin piyasada derinleşmesi ve milletimizin öz evlatlarının kendi ekonomisinde söz sahibi olmasıdır. Yaşanan bu durum, esasen Portföy Yönetim Şirketimizin belirli fonlarında yaşanan geçici bir likidite sıkıntısından ibarettir.

Türkiye’nin en yüksek sermayeli portföy yönetim şirketi ve en köklü aracı kurumunu bünyesinde barındıran Tera Ailesi, devasa finansal gücü ve sarsılmaz yapısıyla bir bütündür; tüm şirketlerimiz faaliyetlerine aralıksız ve eksiksiz devam etmektedir.

Biz geçmişte de benzer spekülatif hamlelerle, kurgulanmış baskılarla karşı karşıya geldik; ancak her defasında bu badirelerin altından alnımızın akıyla kalkmasını bildik. Ben ve ekibim, bu zorluğun da üstesinden gelecek tüm hazırlıkları yaptık, gerekli önlemleri aldık; eylem planlarımızı adım adım uygulamaya koyuyoruz.

Şunun iyi bilinmesini isterim ki; Grubumuza yönelik bu spekülatif ataklar sürerken, bu süreçte sorumluluk almaktan kaçınan veya sessiz kalanların tutumu bizim kararlılığımızı sarsamayacak; aksine mücadele azmimizi ve direncimizi daha da pekiştirecektir.

Biz sadece şirketlerimizi yönetmek için değil; milletimizin hakkını korumak, Türkiye sermaye piyasasının geleceğini inşa etmek ve ülkemize hizmet etmek adına yola çıktık. Zor zamanlarda sorumluluk almaktan ve memleket yükünü göğüslemekten hiçbir zaman çekinmedik, bugün de çekinmiyoruz. Bizim mücadelemiz sadece finansal göstergelerden ibaret değildir; bu mücadele Türkiye'nin finansal ve ekonomik bağımsızlık mücadelesidir. Karşı karşıya kaldığımız bu saldırı; grubumuzun direncini ve ilkeli duruşunu asla sarsamayacaktır. Biz kocaman bir aileyiz. Dışarıda yürütülen bu spekülatif hamlelere karşı tüm yatırımcılarımızın dik duracağına ve milletimizle bütünleşerek bu süreci aşacağımıza inancım tamdır.

Buradan açıkça ifade etmek isterim ki: Sayın Cumhurbaşkanımıza ve onun ülkemizin bağımsızlığı için gece gündüz çalışan ekibine olan saygım, sevgim ve inancım sonsuzdur. Sayın Cumhurbaşkanımızın temsil ettiği milli vizyon doğrultusunda, sadece finansal alanda değil, ülkemizin ihtiyaç duyduğu her platformda ve her sorumluluk kademesinde yerli ve milli duruşumuzu kararlılıkla sürdüreceğiz.

Sermaye Piyasası Kurulu başta olmak üzere ilgili tüm düzenleyici ve denetleyici kurumlarımızın, piyasa düzenini, finansal istikrarı ve yerli yatırımcının hakkını gözeterek bu olağan dışı hareketlere karşı gerekli adımları atacağına inanmak istiyoruz.

Biz buradayız; Türk ekonomisi için, milletimizin refahı için, Türkiye’nin yarınlarında daha büyük sorumluluklar üstlenmek ve bu ülkeye her alanda hizmet etmek için kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz.

Sermaye piyasamızın ve grubumuzun alçakça kurgulanan bu spekülatif saldırılardan da güçlenerek çıkacağına olan sarsılmaz inancımla, tüm çalışma arkadaşlarıma, sabır gösteren kıymetli yatırımcılarımıza ve bizlere güvenen vatandaşlarımıza teşekkür ederim.