Yerli teknolojimizi 6 ay içinde ihraç eder duruma geleceğiz

Sevilay ÇOBAN

Finans dünyasının dijital dö­nüşümüne katkılar sunan Ya­pı Kredi, TÜBİTAK BİLGEM liderliğinde geliştirilen yerli Dona­nımsal Güvenlik Modülü’nü (HSM) kullanmaya başladıklarını duyurdu.

Lansmanda, yerli ve milli teknoloji­ler kullanılarak geliştirilen DIRAK HSM’nin Türkiye’nin teknolojik ba­ğımsızlığı açısından son derece kri­tik olduğunu paylaşıldı. Türkiye’de geliştirilen bir HSM teknolojisinin uluslararası sertifikasyon süreçleri­nin devam ettiğini kaydeden TÜBİ­TAK BİLGEM Merkez Başkanı Doç. Dr. Ali Görçin, DÜNYA Gazetesi'nin sorularını yanıtladı. Görçin, “Ulus­lararası sertifikasyonu tamamla­dıktan sonra ihracat yapacağız. Hem Yapı Kredi Bankası’nın bize verece­ği destekle hem de kendi imkânla­rımızla ürünün ihracat söz konusu olacak. Onlar bize bu ürünü gelişti­recek ortam ve platformu sağladılar.

Böylelikle biz ürünü gerçek ortam­da test ederek son kullanıcının ih­tiyaçlarını karşılayacak hale getir­dik. Daha önce kendi iç ihtiyaçları­mızı karşılayacak haldeydik. Artık şu anda bankacılık sektöründe ge­nel anlamda kullanılabilecek bir ci­haz geliştirdik. Fakat biliyorsunuz uluslararası ortamlarda sertifikas­yon ihtiyacı var. O sertifikasyonda da son aşamaya gelmiş durumdayız. Yurt dışına 6 aylık bir süre içerisin­de sertifikasyon tamamlanacak. On­dan sonra satabileceğiz” dedi. Gör­çin, Türkiye bankacılık sektöründe yaygınlaşması için de çalışmaların devam ettiğini ekledi.

Kamu ve özel sektörün tecrübesi bir araya geldi

TÜBİTAK BİLGEM olarak 10 yılı aşkın süredir geliştirdiğimiz Güven­li Donanım Modülü teknolojisini Yapı Kredi ile yürüttükleri yakın iş birliği sonucunda finans sektörün­de gerçek bir kullanım senaryosuy­la hayata geçirdiklerini dile getiren Görçin, şunları söyledi:

“Sonunda DIRAK Payment HSM’yi ortaya çıkardık. Ödeme sis­temleri, yüksek güvenlik gerektiren ve kriptografik süreçlerin merke­zi bir rol oynadığı kritik altyapıla­rın başında geliyor. Yerli imkânlar­la geliştirdiğimiz DIRAK Payment HSM ile kartın üretiminden öde­me işlemlerine kadar uzanan yaşam döngüsünde kart kişiselleştirme, PIN güvenliği, işlem doğrulama ve anahtar yönetimi gibi kritik süreç­ler için güvenli bir altyapı sunuyo­ruz.

Yapı Kredi’nin böylesine kritik bir alanda yerli bir teknolojinin kul­lanımına öncülük etmesini son de­rece değerli buluyoruz. Bu iş birliği, kamu araştırma kapasitesi ile özel sektörün tecrübesinin bir araya ge­lerek stratejik teknolojilerin gerçek kullanım ortamlarına taşınabile­ceğini gösteren önemli bir örnektir. Bu adım aynı zamanda Türkiye’nin Orta Vadeli Programı’nda yer alan ödeme sistemlerinde yerli altyapıla­rın kullanımının artırılması ve millî kart şemamız TROY’un yaygınlaştı­rılması hedefleriyle de örtüşmekte­dir. Türkiye’nin kritik teknolojileri yalnızca kullanan değil, aynı zaman­da tasarlayan, geliştiren ve hayata geçiren bir ülke olabileceğini bir kez daha gösteriyoruz.”

60 bin elektronik teminat mektubu işlemi yapıldı

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökhan Özdinç ise şöyle konuştu:

“Yapı Kredi olarak geleceğin ban­kacılığını bugünden inşa etme viz­yonumuzla ülkemiz için çalışmaya ve yeni teknolojiler sunmaya devam ediyoruz. TÜBİTAK BİLGEM lider­liğinde, uzun bir süredir üzerinde çalıştığımız DIRAK Yerli HSM pro­jemiz ile finans sektöründe yük­sek maliyet ve dışa bağımlılık ya­ratan kritik bir teknolojiyi yerli ve milli olarak geliştirmenin gururu­nu yaşıyoruz. Ülkemizin teknolo­jik bağımsızlığı için son derece kıy­metli olan bu atılımı kartlı ödeme sistemleri alanında ilk kez devreye alarak kart basım senaryosunu ha­yata geçirmekten ve sektörümüz için değer yaratmaktan son derece mutluyuz.

Bankacılık ve finans baş­ta olmak üzere, dijital güvenin mer­kezinde bulunan ve kritik altyapılar için vazgeçilmez olan bu teknoloji­nin yerli olarak geliştirilmesi, risk yönetiminden maliyet optimizas­yonuna, iş sürekliliğinden strate­jik bağımsızlığa kadar her boyutta hem ülkemize hem de sektörümüze büyük değer katacak bir adım. Bu­gün itibarıyla 60 bini aşkın elekt­ronik teminat mektubu işlemi DI­RAK HSM üzerinden gerçekleşti­rildi. Önümüzdeki dönemde, farklı ödeme sistemleri senaryolarında da kapsamımızı genişleterek hem gü­venlik hem de verimlilik odağında ülkemiz ve sektörümüz için katma değer üretmeyi hedefliyoruz.”

Türkiye’nin yapay zekâlı yeni dil modeli versiyonu yolda

Türkiye’nin kendi yapay zekâsını üretme ve bu teknolojiyi kullanarak yenilikçi çözümler geliştirme konusunda önemli bir potansiyele sahip olduğu vurgulayan TÜBİTAK BİLGEM Merkez Başkanı Doç. Dr. Ali Görçin, “Yakın zamanda lansmanı yapılacak olan ‘Bilge’ adlı dil modeli, Türkiye’nin yapay zekâ stratejik planının önemli bir parçası. Bilge, Türkiye’de geliştirilmiş en büyük dil modeli. Mevcut versiyon 27 milyar parametreli. Daha gelişmiş bir versiyonu da yolda” diye konuştu.