Yerli teknolojimizi 6 ay içinde ihraç eder duruma geleceğiz
Yapı Kredi, TÜBİTAK BİLGEM liderliğinde geliştirilen yerli Donanımsal Güvenlik Modülü’nü (HSM) kullanan ilk banka oldu. TÜBİTAK BİLGEM Merkez Başkanı Doç. Dr. Ali Görçin, dijital egemenlik adına önemli adımlar atıldığını belirterek, bu teknolojilerin 6 ay içinde ihraç edilebilir duruma geleceğini söyledi.
Sevilay ÇOBAN
Finans dünyasının dijital dönüşümüne katkılar sunan Yapı Kredi, TÜBİTAK BİLGEM liderliğinde geliştirilen yerli Donanımsal Güvenlik Modülü’nü (HSM) kullanmaya başladıklarını duyurdu.
Lansmanda, yerli ve milli teknolojiler kullanılarak geliştirilen DIRAK HSM’nin Türkiye’nin teknolojik bağımsızlığı açısından son derece kritik olduğunu paylaşıldı. Türkiye’de geliştirilen bir HSM teknolojisinin uluslararası sertifikasyon süreçlerinin devam ettiğini kaydeden TÜBİTAK BİLGEM Merkez Başkanı Doç. Dr. Ali Görçin, DÜNYA Gazetesi'nin sorularını yanıtladı. Görçin, “Uluslararası sertifikasyonu tamamladıktan sonra ihracat yapacağız. Hem Yapı Kredi Bankası’nın bize vereceği destekle hem de kendi imkânlarımızla ürünün ihracat söz konusu olacak. Onlar bize bu ürünü geliştirecek ortam ve platformu sağladılar.
Böylelikle biz ürünü gerçek ortamda test ederek son kullanıcının ihtiyaçlarını karşılayacak hale getirdik. Daha önce kendi iç ihtiyaçlarımızı karşılayacak haldeydik. Artık şu anda bankacılık sektöründe genel anlamda kullanılabilecek bir cihaz geliştirdik. Fakat biliyorsunuz uluslararası ortamlarda sertifikasyon ihtiyacı var. O sertifikasyonda da son aşamaya gelmiş durumdayız. Yurt dışına 6 aylık bir süre içerisinde sertifikasyon tamamlanacak. Ondan sonra satabileceğiz” dedi. Görçin, Türkiye bankacılık sektöründe yaygınlaşması için de çalışmaların devam ettiğini ekledi.
Kamu ve özel sektörün tecrübesi bir araya geldi
TÜBİTAK BİLGEM olarak 10 yılı aşkın süredir geliştirdiğimiz Güvenli Donanım Modülü teknolojisini Yapı Kredi ile yürüttükleri yakın iş birliği sonucunda finans sektöründe gerçek bir kullanım senaryosuyla hayata geçirdiklerini dile getiren Görçin, şunları söyledi:
“Sonunda DIRAK Payment HSM’yi ortaya çıkardık. Ödeme sistemleri, yüksek güvenlik gerektiren ve kriptografik süreçlerin merkezi bir rol oynadığı kritik altyapıların başında geliyor. Yerli imkânlarla geliştirdiğimiz DIRAK Payment HSM ile kartın üretiminden ödeme işlemlerine kadar uzanan yaşam döngüsünde kart kişiselleştirme, PIN güvenliği, işlem doğrulama ve anahtar yönetimi gibi kritik süreçler için güvenli bir altyapı sunuyoruz.
Yapı Kredi’nin böylesine kritik bir alanda yerli bir teknolojinin kullanımına öncülük etmesini son derece değerli buluyoruz. Bu iş birliği, kamu araştırma kapasitesi ile özel sektörün tecrübesinin bir araya gelerek stratejik teknolojilerin gerçek kullanım ortamlarına taşınabileceğini gösteren önemli bir örnektir. Bu adım aynı zamanda Türkiye’nin Orta Vadeli Programı’nda yer alan ödeme sistemlerinde yerli altyapıların kullanımının artırılması ve millî kart şemamız TROY’un yaygınlaştırılması hedefleriyle de örtüşmektedir. Türkiye’nin kritik teknolojileri yalnızca kullanan değil, aynı zamanda tasarlayan, geliştiren ve hayata geçiren bir ülke olabileceğini bir kez daha gösteriyoruz.”
60 bin elektronik teminat mektubu işlemi yapıldı
Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökhan Özdinç ise şöyle konuştu:
“Yapı Kredi olarak geleceğin bankacılığını bugünden inşa etme vizyonumuzla ülkemiz için çalışmaya ve yeni teknolojiler sunmaya devam ediyoruz. TÜBİTAK BİLGEM liderliğinde, uzun bir süredir üzerinde çalıştığımız DIRAK Yerli HSM projemiz ile finans sektöründe yüksek maliyet ve dışa bağımlılık yaratan kritik bir teknolojiyi yerli ve milli olarak geliştirmenin gururunu yaşıyoruz. Ülkemizin teknolojik bağımsızlığı için son derece kıymetli olan bu atılımı kartlı ödeme sistemleri alanında ilk kez devreye alarak kart basım senaryosunu hayata geçirmekten ve sektörümüz için değer yaratmaktan son derece mutluyuz.
Bankacılık ve finans başta olmak üzere, dijital güvenin merkezinde bulunan ve kritik altyapılar için vazgeçilmez olan bu teknolojinin yerli olarak geliştirilmesi, risk yönetiminden maliyet optimizasyonuna, iş sürekliliğinden stratejik bağımsızlığa kadar her boyutta hem ülkemize hem de sektörümüze büyük değer katacak bir adım. Bugün itibarıyla 60 bini aşkın elektronik teminat mektubu işlemi DIRAK HSM üzerinden gerçekleştirildi. Önümüzdeki dönemde, farklı ödeme sistemleri senaryolarında da kapsamımızı genişleterek hem güvenlik hem de verimlilik odağında ülkemiz ve sektörümüz için katma değer üretmeyi hedefliyoruz.”
Türkiye’nin yapay zekâlı yeni dil modeli versiyonu yolda
Türkiye’nin kendi yapay zekâsını üretme ve bu teknolojiyi kullanarak yenilikçi çözümler geliştirme konusunda önemli bir potansiyele sahip olduğu vurgulayan TÜBİTAK BİLGEM Merkez Başkanı Doç. Dr. Ali Görçin, “Yakın zamanda lansmanı yapılacak olan ‘Bilge’ adlı dil modeli, Türkiye’nin yapay zekâ stratejik planının önemli bir parçası. Bilge, Türkiye’de geliştirilmiş en büyük dil modeli. Mevcut versiyon 27 milyar parametreli. Daha gelişmiş bir versiyonu da yolda” diye konuştu.