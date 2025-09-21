Güneş Tutulması saat kaçta? Tutulma Türkiye'den izlenecek mi, nereden izlenecek?

Bu akşam gökyüzünde görsel bir şölen yaşanacak. Belirli dönemlerde yaşanan Güneş Tutulması bu akşam gerçekleşecek. Bu şovu kaçırmak istemeyenler sabırsızlık içinde ve "Güneş Tutulması saat kaçta", "Tutulma Türkiye'den izlenecek mi" sorusunu sıkça yöneltiyor. İşte ayrıntılar...

Kısmı Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta?

Göz kamaştıran doğa olayı Kısmı Güneş Tutulması 21 Eylül 2025 saat 22.53'te gerçekleşecek. Tutulma, Türkiye'den gözlemlenemeyecek. Yeni Zelanda, Avustralya'nın doğu kıyıları, Antarktika'nın kuzeyi ve bazı Pasifik adaları bu tarihi olaya tanıklık edecek.

Kısmi Güneş Tutulması nedir?

Kısmi Güneş Tutulması, Ay’ın Güneş ile Dünya arasına girmesiyle gerçekleşir ancak bu durumda Ay, Güneş’i tamamen kapatmaz. Yani Güneş diskinin sadece belli bir bölümü Ay’ın gölgesi tarafından örtülür. Bu nedenle gökyüzünde Güneş’in bir kısmı görünmeye devam ederken, kalan kısmı kararmış gibi görünür.

Tam tutulmaya göre daha sık rastlanan kısmi tutulmalar, özel gözlükler veya uygun filtreler olmadan çıplak gözle kesinlikle izlenmemelidir, çünkü Güneş ışınları göz sağlığına ciddi zarar verebilir.