Hatay’da 13 mezara zarar görmüştü: Esrarengiz olayın ardındaki gerçek ortaya çıktı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde mezar taşlarına zarar verilmesiyle ilgili soruşturma tamamlandı. Özerli Mahallesi’nde bulunan mezarlıktaki 13 mezarın tahrip edilmesi, günlerce ilçe halkının tepkisine yol açmıştı.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda, mezarlara zarar veren kişinin akli dengesinin yerinde olmadığı belirlendi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Yetkililer, söz konusu şahsın Adana’da tedavi altına alınacağını açıkladı.

Mahalle sakinlerinden tepki

Mezarlığa zarar verilmesine tepki gösteren mahalle sakinleri, olayın kendilerini derinden üzdüğünü dile getirdi.

Mahalleli Hasan Yanar, “Özerli Mahallesi mezarlığındayız. Şahıs akli dengesi yerinde olmadığı için serbest bırakıldı ama şu anda muhtarımız ve kaymakamımız konuyla ilgileniyor. Şahsın hastaneye yatırılmasını istiyoruz. Kabristanda çocuklarımız da oyun oynuyor, mahalleli olarak tedirginiz. Gurbette olan vatandaşlarımız da arayıp tepki gösterdi. Muhtarımıza ve kaymakamımıza teşekkür ediyoruz, bir an önce şahsın hastaneye yatırılmasını bekliyoruz” dedi.

Tedavi süreci başlıyor

Yetkililer, akli dengesi yerinde olmayan şahsın tedavi sürecinin Adana’da başlatılacağını belirtti. Olayın ardından mezarlıkta güvenlik önlemleri artırılırken, mahalle halkı sürecin yakından takip edildiğini ifade etti.