Havalar soğudu, vatandaşlar aktarlara koştu

Son günlerde düşen hava sıcaklıklarıyla birlikte vatandaşlar, soğuk algınlığı ve gribe karşı önlem almak için aktarlara yöneldi. Mevsim geçişinde bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenlerin tercihi, yine bitkisel ürünler oldu.

Soğuk algınlığı, öksürük ve grip gibi rahatsızlıklara doğal çözüm arayan vatandaşlar; ıhlamur, papatya çayı, kış çayı, zencefil, bal ve propolis gibi ürünleri tercih ediyor. Aktarlarda yaşanan yoğunluk, özellikle hafta sonları artış gösteriyor.

"Zencefil macunu en çok tercih edilenlerden"

Sakarya’da aktar işletmeciliği yapan Nil Ensari, havaların soğumasıyla birlikte satışlarda gözle görülür bir artış yaşandığını belirtti. Ensari, vatandaşların özellikle doğal karışımlara yöneldiğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Mevsim geçişlerinde genelde insanlar bal, ıhlamur, papatya çayı, zencefil ve zerdeçal gibi ürünleri tercih ediyor. Özellikle zencefil macunu en çok tercih edilenlerden. Yaşça büyük olan müşterilerimiz ise eklem ağrılarına iyi gelen ürünleri soruyor; bamya tohumu, iğde çekirdeği tozu, çörek otu kremi ve kuyruk yağlı krem gibi ürünler öne çıkıyor."

Ensari, okulların açılmasıyla birlikte çocuklarda artan hastalıklara karşı da bağışıklık güçlendirici macunlar ve yağların tercih edildiğini söyledi.

"Bitkisel ürünlerde doz hatası sık yapılıyor"

Aktar Nil Ensari, vatandaşların bitkisel ürünleri kullanırken sıkça doz hatası yaptığını vurguladı:

"Vatandaşlar genelde miktar konusunda yanılgıya düşüyorlar. Fazla kullanılması gereken ürünleri az, az kullanılması gerekenleri ise çok kullanıyorlar. Bu da bazen yan etkilere yol açabiliyor. Biz müşterilerimizi bu konuda mutlaka uyarıyoruz."

Vatandaşlar doğal çözümleri tercih ediyor

Aktar önünde alışveriş yapan vatandaşlar da doğal ürünlere yöneldiklerini belirterek, "Boğaz ağrım için kış çayı almaya geldim. Havalar soğudu, ilaç kullanmak yerine doğal yollarla önlem almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.