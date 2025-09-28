Hüsnü Çoban öldü mü? Özgür Ozan diziden ayrılıyor mu?

Dizi sezonunun başlamasıyla birlikte Arka Sokaklar da ekrana gelmeye başladı. Dizinin yeni sezon 3. bölümünde Ali bir anda ortaya çıkıyor ve Hüsnü Çoban'ı vuruyor. Hüsnü Çoban yaşam mücadelesi verirken eşi, çocukları, arkadaşları büyük bir yıkım yaşıyor. Dizinin son bölümünün yayınlanmasının ardından "Hüsnü Çoban öldü mü" sorusu geliyor.

Özgür Ozan diziden ayrılıyor mu?

Hüsnü Çoban'ın yoğun bakımda hayat mücadelesi veriyor. Çoban'ın vücuduna isabet eden 3 kurşundan 2'si çıkarılırken 1 kurşun ise çok riskli olduğu için çıkarılamadı. Hüsnü Çoban'ın iyileşmesi ve diziye devam etmesi bekleniyor.