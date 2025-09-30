Hüsnü Çoban öldü mü, yaşıyor mu? Arka Sokaklar Özgür Ozan diziden ayrıldı mı?

Arka Sokaklar 720. bölümde Hüsnü Çoban, yeniden ortaya çıkan Ali'nin kurşunlarının hedefi oluyor. Çoban, Ali'ye silah çekmezken Ali ise 3 kurşunla eski mesai arkadaşını vuruyor. Çoban hastaneye kaldırılıyor ve yaşam mücadelesi veriyor. Dizinin yeni bölüm fragmanlarının yayınlanması ile birlikte flaş gelişmeler yaşanıyor. Hüsnü Çoban'ın kalbi dururken şimdi izleyiciler "Hüsnü Çoban öldü mü, yaşıyor mu" sorusuna cevap arıyor.

Hüsnü Çoban öldü mü?

Arka Sokalar 721. bölüm 1 ve 2. fragmanlarında Hüsnü Çoban'ın öldüğü görülüyor. Fakat yapımcılardan henüz net bir açıklama gelmiş değil. Hüsnü Çoban'ın ölüp ölmediği gizemini korurken yeni bölümün yayınlanmasının ardından gerçekler ortaya çıkacak.