SON DAKİKA: Dilan Polat intihar mı etti? Dilan Polat boğaz köprüsüne mi çıktı? Dilan Polat'a ne oldu?

Sosyal medya Dilan Polat'ın evinden intihar etme niyetiyle çıktığına ilişkin iddialar ve haberler ile doldu taştı.

Gazeteci Adem Metan'ın iddiasına göre, Dilan Polat evinden intihar etme amacıyla ayrıldı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne giden Polat, burada korkuluklara çıkarak atlamak istedi.

Engin Polat ve polis ekipleri olay yerine gitti

Metan’ın paylaşımında yer alan bilgilere göre, olayın fark edilmesinin ardından polis ekipleri ve Engin Polat hemen köprüye gitti.

Dilan Polat’ı atlamaktan eşi Engin Polat’ın ikna çabaları kurtardı. Polat, ikna edilerek köprüden indirildi.

Engin Polat intihar girşimi iddialarına yanıt verdi

Olaya ilişkin sessizliği bozan ilk isim ise Dilan Polat'ın eşi Engin Polat oldu. Engin Polat sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada eşinin köprüde intihar girişiminde bulunmadığını, panik atak nedeniyle aracını güvenli bir şekilde kenara çektiğini söyledi.

Engin Polat açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ablasına giderken panik atak geçirip trafik ve kendi güvenliğini düşünerek köprü çıkışında arabayı çekip beni aradı, olay bu.”

Dilan Polat’ın ifadesi: Köprüde durma sebebim intihar amaçlı değil

Engin Polat ayrıca eşinin olay sonrası karakolda verdiği ifadeyi de kamuoyuyla paylaştı.

Dilan Polat, ifadesinde kendisini kötü hissettiğini ve panik atak geçirdiği için aracı kenara çektiğini belirtti:

“18.10.2025 tarihinde saat 12:10 sıralarında kendi sevk ve idaremdeki araçla Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kuzey çıkışında seyir hâlindeyken bir anda kendimi kötü hissettim. Rahatsızlığımdan dolayı çarpıntım oldu, panik atak geçirdim. Trafik kazasına sebep olmamak için aracımı sağa çektim ve eşimi arayıp konum attım. Bir süre bekledikten sonra eşim geldi, ardından polis ekipleri geldi. Bana herhangi bir problem olup olmadığını sordular. Köprü çıkışında durma sebebim intihar amaçlı değildir. Kendimi kötü hissettiğim için aracı kenara çektim.”