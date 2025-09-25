İnci Taneleri bu akşam var mı? İnci Taneleri yeni sezon yeni bölüm ne zaman başlayacak?

İnci Taneleri yeni sezon için geri sayım sürüyor. Dizinin yeni bölüm tarihi hala belli olmadı. Diziseverler bugün perşembe günü olması nedeniyle araştırmalarını sıklaştırdı. Dizinin takipçileri sürekli olarak "İnci Taneleri yeni sezon yeni bölüm ne zaman başlayacak" sorusuna yanıt arıyor.

İnci Taneleri bu akşam var mı?

İnci Taneleri yeni sezon tarihi hala belli olmuş değil. Geçen yıl 2. sezon 10 Ekim'de başlamıştı. Bu sebeple bu yıl yeni bölümün 9 Ekim Perşembe günü ekrana gelmesi bekleniyor.

Son bölümde neler oldu?

İnci Taneleri kitabının dizi olması için gereken hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyordur. Dilber ve Yıldız açtıkları dükkana dört elle sarılmış hayatlarını değiştirmeye ilk defa bu kadar yaklaşırlar. Nehir, Cihan’ın Ferda için test yaptırması konusunda vereceği kararı büyük bir merakla beklemektedir.

Azem çocukları ile hep beraber yemek organizasyonu yapar. Dilber’in de son anda dahil olduğu bu aile yemeği uzun zaman sonra herkesi heyecanlandırmıştır. Ama hayat yine hiç beklenmeyen sürprizlere dolu olacaktır.