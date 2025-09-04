İnci Taneleri yeni sezon ne zaman başlıyor? İnci Taneleri bu akşam var mı?

İnci Taneleri normal sezonda her perşembe günleri ekrana gelirken mayıs ayında yaz tatiline girdi. Eylül ayında genellikle dizi sezonu başlarken İnci Taneleri'nin de yeni sezon tarihi merak ediliyor. Diziyi ilgiyle izleyenler tarihi merak edip "İnci Taneleri yeni sezon ne zaman başlıyor" diye soruyor.

İnci Taneleri yeni sezon ne zaman başlıyor?

İncileri Taneleri yeni sezon tarihi netleşmiş değil. Geçen yıl 2. sezon 10 Ekim'de başlamıştı. Bu yıl da benzer bir süreç işlenirse dizinin yeni bölümünün 9 Ekim Perşembe günü ekrana gelmesi beklenir.

Son bölüm konusu

İnci Taneleri kitabının dizi olması için gereken hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyordur. Dilber ve Yıldız açtıkları dükkana dört elle sarılmış hayatlarını değiştirmeye ilk defa bu kadar yaklaşırlar. Nehir, Cihan’ın Ferda için test yaptırması konusunda vereceği kararı büyük bir merakla beklemektedir.

Azem çocukları ile hep beraber yemek organizasyonu yapar. Dilber’in de son anda dahil olduğu bu aile yemeği uzun zaman sonra herkesi heyecanlandırmıştır. Ama hayat yine hiç beklenmeyen sürprizlere dolu olacaktır.