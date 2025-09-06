İş adamı Halit Yukay son yolculuğuna uğurlandı

Yalova’dan 4 Ağustos’ta “Graywolf” isimli teknesiyle Bozcaada’ya gitmek üzere denize açılan iş adamı Halit Yukay, günler sonra acı haberle bulundu.

Balıkesir’in Erdek açıklarında parçalanmış halde bulunan teknesi üzerine başlatılan arama çalışmalarında, 43 yaşındaki iş adamının cansız bedeni 68 metre derinlikte tespit edildi.

Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait TCG Işın ve TCG Alemdar gemilerinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonla sudan çıkarılan cenaze, İstanbul’a getirildi.

Yukay için bugün öğle namazını müteakip Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene ailesi, yakınları ve çok sayıda seveni katıldı.

Duygusal anların yaşandığı törende, yakınları gözyaşlarına hâkim olamadı.

Kılınan cenaze namazının ardından Halit Yukay’ın cenazesi Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cenazeye katılan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, törende gözyaşlarını tutamayarak taziyelerini Yukay ailesine iletti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise törene çelenk gönderdi.

Halit Yukay’ın vefatı, iş dünyasında ve yakın çevresinde derin üzüntüye neden oldu.