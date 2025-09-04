İş insanı Halit Yukay’ın otopsisi tamamlandı: 30 gün sonra bulunan cenazesi İstanbul’da toprağa verilecek
Balıkesir’in Erdek açıklarında kaybolduktan 30 gün sonra denizden çıkarılan iş insanı Halit Yukay’ın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. 43 yaşındaki Yukay’ın cenazesi, İstanbul Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
30 gün sonra denizden çıkarıldı
Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek üzere denize açılan Halit Yukay’ın (43) teknesi, parçalanmış halde bulunmuştu. Yaklaşık 30 gün süren arama-kurtarma çalışmaları sonucunda, Yukay’ın cenazesi 68 metre derinlikte tespit edildi.
TCG Alemdar gemisinden yürütülen çalışmalarda, ROV (uzaktan kumandalı araç) ile cenazenin yaklaşık 400 yarda sürüklendiği belirlendi. Ardından dalgıçlar, satıhtan ikmalli dalış sistemi kullanarak naaşı tek parça halinde su yüzeyine çıkardı.
Otopsi işlemleri tamamlandı
Yukay’ın cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
İstanbul’da toprağa verilecek
Ailesine teslim edilen Halit Yukay’ın cenazesinin, İstanbul Karacaahmet Mezarlığı’nda defnedileceği öğrenildi.