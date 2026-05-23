İstanbul alarm veriyor! 1 yılda yüzde 23 arttı

İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde yapılan araştırmaya göre İstanbul’da hava kirliliği 2026 yılı nisan ayında dikkat çekici seviyede arttı. Çalışmada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait ölçüm istasyonlarından elde edilen PM10 verileri analiz edildi.

Araştırma sonuçlarına göre kent genelindeki partikül madde ortalaması metreküp başına 34,1 mikrogram olarak ölçüldü. Geçen yıl aynı dönemde bu oran 27,7 mikrogram seviyesindeydi. Böylece İstanbul’daki hava kirliliğinin bir yılda yüzde 23 yükseldiği belirlendi.

En kirli bölge Kağıthane oldu

Nisan ayında hava kirliliğinin en yüksek ölçüldüğü nokta Kağıthane oldu. Bölgede partikül madde yoğunluğu 63,76 mikrogram seviyesine ulaştı.

Kağıthane’yi sırasıyla Tuzla ve Sultangazi takip etti. Uzmanlar, bu bölgelerdeki yoğun trafik ve sanayi faaliyetlerinin hava kalitesini olumsuz etkilediğine dikkat çekiyor.

Sarıyer ve Arnavutköy’de büyük artış

Araştırmada hava kirliliğinin geçen yıla göre en fazla arttığı bölgeler de açıklandı. Buna göre Sarıyer yüzde 139’luk artışla ilk sırada yer aldı.

Arnavutköy ise yüzde 138’lik artışla ikinci sırada bulundu. Uzmanlar, bu bölgelerdeki yapılaşma ve trafik yoğunluğunun hava kalitesindeki bozulmayı hızlandırdığı görüşünde.

En temiz hava Kumköy’de ölçüldü

Kentte hava kalitesinin en iyi olduğu bölge ise Kumköy olarak açıklandı. Bölgede partikül madde oranı 17,14 mikrogram seviyesinde ölçüldü.

Büyükada ve Alibeyköy de görece düşük hava kirliliği oranlarıyla dikkat çekti. Buna karşılık İstanbul’daki 37 istasyondan 4’ünün sınır değer olan 50 mikrogramın üzerine çıktığı belirtildi.

Trafik ve sanayi en büyük nedenler arasında

İTÜ İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Başkanı Hüseyin Toros, İstanbul’daki hava kirliliğinin en önemli nedenlerinden birinin trafik olduğunu söyledi.

Kentte trafiğe kayıtlı araç sayısının 6 milyonu geçtiğini belirten Toros, dur-kalk yoğunluğunun yakıt tüketimini artırdığını ve bunun da kirletici emisyonları yükselttiğini ifade etti. Sanayi tesisleri ve bazı bölgelerde kullanılan sobaların da hava kalitesini olumsuz etkilediği belirtildi.