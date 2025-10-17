İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin eski rektörü Remzi Sanver kimdir? Neden gözaltına alındı? Remzi Sanver mason mu? Mason ne demek?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli olarak Mersin, İzmir ve Iğdır’da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

İstanbul merkezli 4 ilde yapılan operasyonda; aralarında daha önce ev hapsi şartıyla serbest bırakılan Kenan Tekdağ, iş insanı Arafat Bingöl, Bilgi Üniversitesi'nin eski rektörü Remzi Sanver ile Can Holding sahiplerinden Şakir Can ve Murat Can'ın eşleri Betül Can ve Zühal Can’ın da bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı.

Prof. Dr. Mehmet Remzi Sanver kimdir?

Prof. Dr. Mehmet Remzi Sanver, 7 Haziran 1970’te İstanbul’un Fatih ilçesinde dünyaya geldi.

Eğitim hayatına Galatasaray Lisesi’nde başlayan Sanver, ardından Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü tamamladı.

Aynı üniversitede Ekonomi alanında yüksek lisansını 1995’te, doktorasını ise 1998’de tamamladı.

Bilgi Üniversitesi’nde rektörlük yaptı

Akademik kariyerine İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde başlayan Sanver, burada öğretim üyeliğinin yanı sıra Murat Sertel İleri İktisadi Araştırmalar Merkezi’nin kurucu direktörlüğünü üstlendi.

2006 yılında profesör unvanını alan Sanver, 2011–2015 yılları arasında Bilgi Üniversitesi Rektörü olarak görev yaptı.

Remzi Sanver, halen Fransa Bilimsel Araştırma Merkezi’ne (CNRS) bağlı Paris Dauphine Üniversitesi’nin LAMSADE laboratuvarında araştırma profesörü olarak görev yapıyor.

Sosyal bilimler ve ekonomi alanında çok sayıda uluslararası yayına imza atan Sanver, akademik çevrelerde oy teorisi ve sosyal tercih teorisi konularındaki çalışmalarıyla tanınıyor.

Galatasaray ve Masonluk geçmişi

Akademik yaşamının yanı sıra Galatasaray Spor Kulübü bünyesinde de aktif roller üstlenen Sanver, 2021–2022 döneminde kulübün Genel Sekreterliği ve Yönetim Kurulu Sözcülüğü görevlerinde bulundu.

Ayrıca 2023 yılından bu yana Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası’nın Büyük Üstadı olarak görevini sürdürüyor.

Ne olmuştu?

Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) 22 Mayıs 2025 tarihli raporunda, Can Holding ve bağlantılı 121 şirkete ait hesaplarda 2020–2021 döneminde toplam 88 milyar TL tutarında kaynağı belirsiz finansal hareketlilik tespit edildi.

Raporda, holding bünyesindeki enerji, teknoloji ve dayanıklı tüketim sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin, sahte fatura düzenleyerek vergi kaçakçılığı yoluyla haksız kazanç elde ettiklerine dair bulgulara yer verildi.

Soruşturmanın ilk aşamasında, Can Holding’in kurucusu olduğu iddia edilen Kemal Can tutuklanmıştı.

Yine aynı dosyada, Ciner Holding sahibi Turgay Ciner hakkında da yakalama kararı çıkarılmış,

Ciner’e ait Park Holding, AFC, Zeyfa ve Silopi Elektrik şirketlerine TMSF kayyum atamıştı.