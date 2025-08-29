İstanbul Boğazı’nda kaybolan yüzücüden 6 gündür haber yok: Arama çalışmaları sürüyor

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 37’ncisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı sırasında kaybolan Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov için başlatılan arama çalışmaları kesintisiz sürüyor.

24 Ağustos’ta 81 ülkeden 2 bin 820 sporcunun katılımıyla yapılan yarışta Svechnikov’un karaya çıkmadığı anlaşılmış, bunun üzerine Sahil Güvenlik ve diğer birimlerin koordinasyonunda geniş çaplı arama başlatılmıştı.

Havadan ve denizden arama

Çalışmalar, yarış güzergâhı olan Kanlıca-Kuruçeşme hattı başta olmak üzere İstanbul Boğazı’nın farklı noktalarında yoğunlaştırıldı. Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı, aramaları hem botlar hem de Yandan Taramalı Sonar (YTS) cihazlarıyla sürdürüyor.

Su altı aramalarında görev alan Dalış, Emniyet, Güvenlik ve Arama Kurtarma Özel Timi (DEGAK) dalgıçları da bölgeyi didik didik tarıyor. Ekiplerin su altındaki çalışmaları kameralarla görüntülendi.

Sabah saatlerinden itibaren çalışmalara Sahil Güvenlik helikopteri de havadan destek vermeye başladı.

6. gününde sonuç yok

Kayıp sporcuyu bulmak için sürdürülen aramalar 6. gününe girerken, henüz somut bir bulguya ulaşılamadı. Yetkililer, çalışmaların aralıksız devam edeceğini bildirdi.