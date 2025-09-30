İzmir’de dünya rekoru için plaj temizliği seferberliği

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), Japonya’daki Yaizu Chuo Lisesi’nin başlattığı küresel plaj temizliği hareketine katılarak Guinness Dünya Rekoru denemesine destek verdi.

“Bir saat içinde plaj temizliği için çevrimiçi kayıt yaptıran en çok kişi” kategorisinde dünya rekoru hedefiyle düzenlenen etkinlik, İnciraltı Kent Ormanı’nda yoğun katılımla gerçekleştirildi.

İzmir’den güçlü destek

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü ve İEÜ EKOTAM Tasarım Araştırma ve Uygulama Merkezi, organizasyona öğrencileri, dernekleri ve gönüllüleri dahil ederek kıyı temizliğinde farkındalık oluşturdu.

Katılımcılar Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan maske, eldiven, çöp torbası ve su ile temizlik yaptı. Etkinlikte kırmızı ve beyaz kıyafetler tercih edilerek Türkiye ve Japonya bayrakları simgelendi.

“Guinness için kıyıdayız”

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden Ebru İlbeyce Alkan, “Bugün İzmir Ekonomi Üniversitesi ile Japonya’yla beraber Guinness Dünya Rekorlarına girmek üzere kıyı temizliğindeyiz. Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü olarak derneklerle ve okullarla iş birliği halinde buradayız” dedi.

Akademik iş birliği ve çevre bilinci

İEÜ Endüstriyel Tasarım Bölüm Başkanı ve EKOTAM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Can Özcan, Japonya ile uzun yıllardır süren akademik iş birliklerini hatırlatarak, “Bu sefer çok değerli bir çevre etkinliğine Türkiye’den tek ev sahibi olduk. Kıyı temizliğine dikkat çekmek ve dünya ölçeğinde bir harekete ortak olabilmek istiyoruz. Japonya’dan sonra en geniş katılımlı kıyı etkinliğini gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden mesaj

Etkinliğe katılan öğrenciler de görüşlerini paylaştı. İEÜ öğrencisi Konuralp Yücesoy, “Geçen yıl Japonya’da eğitim aldım, oradaki temizlik kültürünü gördüm. Bunun bizde de yaygınlaşması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Narlıdere İhsan Çelikten Ortaokulu Müdürü Nazan Tunay ve Mehmet Seyfi Eraltay Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Koyuncu da öğrencileriyle birlikte çevreye katkı sağlamaktan gurur duyduklarını vurguladı. Katılımcılar arasında en çok sigara izmaritinin toplandığı da belirtildi.

Japonya’dan canlı bağlantı

Etkinlik sırasında Japonya’daki lise temsilcileri ve Shizuoka Sanat ve Kültür Üniversitesi’nden Prof. Dr. Yasuko Takayama, İzmirli gönüllülerle canlı bağlantı kurarak teşekkür etti. Yaizu Chuo Koleji’nden Yuichi Yaoi, Kurebayashi Kota ve Hirotaka Takashiho, “Etkinliğin tüm dünyaya yayılmasını ve çevre sorunlarına dair farkındalığın artmasını umuyoruz. Türkiye’ye katkıları için teşekkür ediyoruz” dedi.