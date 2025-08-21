Japon fenomen Yoshi Enomoto'nun oturma izni reddedildi: Türkiye'den ayrılıyor

Uzun süredirTürkiye'de yaşayan Japon sosyal medya fenomeni Yoshi Enomoto, oturma izni başvurusunun reddedildiğini açıkladı.

Türkiye'den ayrılmak zorunda olduğunu ifade eden Enomoto, çok üzgün olduğunu kaydetti.

"Çok üzülüyorum, ağlıyorum ama hala aşığım"

Ünlü fenomen, Türkçe ve Türk kültürünü tanıtan video içeriklerler geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. Enomoto ayrıca, yaptığı stand-up gösterileriyle de tanınıyordu.

Eğitim için Türkiye'ye gelen Enomoto, burayı çok sevdiğini her fırsatta dile getiriyordu. Oturum izninin reddedildiğini sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Enomoto şu ifadeleri kullandı:

"Oturma izni başvurum reddedildi. 7 yıldır yaşadığım, ülkem olarak gördüğüm Türkiye'den ayrılmak zorundayım. Aşk böyle bir şey sevsen de sevilmezsen olmuyor. Maddi manevi destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Çok üzülüyorum, ağlıyorum ama hala aşığım. Yaşasın Türkiye."