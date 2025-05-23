Kaçırılma iddiasında yeni gelişme! İş insanı İnan Kıraç'ın nerede olduğu ortaya çıktı

Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından İnan Kıraç'ın hastaneden kaçırıldığı yönündeki iddialar dün günün en çok konuşulan gelişmelerinden biri oldu.

İstanbul Zeytinburnu'ndaki Koç Üniversitesi Hastanesi'nde sağlık kontrolü için bulunan Kıraç’ın, kimliği belirsiz kişiler tarafından vasilerinin bilgisi dışında hastaneden götürüldüğü öne sürülmüştü.

Ancak Koç Üniversitesi Hastanesi’nden yapılan açıklamada, bu iddialar yalanlanmıştı.

Açıklamada, “Sayın İnan Kıraç, vasileri hastanede hazır bulunmasına rağmen, taburculuk işlemleri tamamlanmadan, yardımcısı ve şoförüyle birlikte hastaneden ayrılmıştır. Kaçırıldığı yönündeki iddialar asılsızdır” ifadeleri yer alıyordu.

Evinde bulundu

Gelişmelerin ardından güvenlik güçleri harekete geçti. CNN Türk muhabiri Merve Tokaz, İnan Kıraç’ın Vaniköy’deki evinde bulunduğunu ve sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Kıraç’ı hastaneden götürdüğü belirlenen iki kişi ise gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin Ali Şenol ve Kamil isimli şahıslar olduğu öğrenildi.

Mahkeme vasi kararı vermişti

İnan Kıraç'ın kızı iş insanı İpek Kıraç, babasının geçen yıl Emine Alangoya ile yaptığı evliliğin iptali için dava açmış, babasının fiili ehliyetinin yerinde olmadığını öne sürmüştü.

Mahkeme kararıyla Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen Kıraç hakkında hazırlanan raporda, fiili ehliyetinin yerinde olmadığı ve vasi tayin edilmesi gerektiği belirtilmişti.

Bu süreç sonunda Kıraç'a mahkeme kararıyla vasi atanmıştı.