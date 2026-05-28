Kafeste kaplan besledi, hayatının cezasını yedi

Malta’nın Marsaskala bölgesinde yaşanan olay ülkede geniş yankı uyandırdı. Yetkililer, bir kişinin özel arazisinde kafes içinde kaplan tuttuğunu tespit etti.

Times of Malta’da yer alan habere göre olayın ortaya çıkmasının ardından çevre ve hayvan koruma ekipleri bölgeye sevk edildi. Yapılan incelemelerde kaplanın gerekli izinler olmadan tutulduğu belirlendi.

10 bin Euro para cezası kesildi

Yetkililer, vahşi hayvanın bulunduğu koşulların güvenlik açısından ciddi risk oluşturduğunu ifade etti. Özellikle çevrede yaşayan vatandaşların güvenliği nedeniyle olayın büyük endişe yarattığı belirtildi.

Mahkeme, yasa dışı şekilde vahşi hayvan bulunduran kişiye 10 bin euro para cezası verilmesine karar verdi. Ayrıca kaplanın bulunduğu ortamın yasal standartları karşılamadığı kaydedildi. Olayın ardından hayvanın başka bir tesise taşındığı ve sağlık kontrollerinden geçirildiği açıklandı.