Kapadokya semalarını rengârenk balonlar süsledi

Kapadokya, beş Ağustos tarihinde başlayan ve son gününe kadar çeşitli etkinlikler, binlerce kişinin katıldığı konserlerle süregelen Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali’nde renkli balonlarla dolu bir etkinliğe sahne oldu.

Göreme Festival Alanı’nda sabahın erken saatlerinden itibaren görsel bir şölen yaşandı. İngiltere, İsviçre, Amerika, Almanya, Fransa, Belçika, İspanya, Portekiz, Slovenya, Makedonya, Lüksemburg ve Türkiye’den gelen 22 figürlü balon, bir gösteri uçuşu sergiledi. Dondurma, Ördek, Oburiks, Ahtapot, Uzay Mekiği ve Türk Bayrağı gibi farklı figürlerle süslenen sıcak hava balonları, yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi gördü.

Kapadokya’nın her sabah renkli balonlarla süzülen semalarına, bu festivalde figürlü balonların katılmasıyla birlikte, ilgi çekici görüntüler oluştu. Ziyaretçiler ve yabancı pilotlar, Kapadokya’nın eşsiz coğrafyası ve büyüleyici peribacalarından etkilendiklerini dile getirerek, Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali sayesinde Nevşehir’e gelmekten dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade ettiler.