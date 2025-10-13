Kastamonu’da kız meselesi cinayeti: Zanlının kemik yaşı 19 çıktı, ceza talebi müebbete yükseldi

Kastamonu’nun Merkez ilçesine bağlı Yolkonak köyü Yukarıyuva Mahallesi’nde 2023 yılının Aralık ayında meydana gelen ve Fuat Camcı’nın (19) öldürülmesiyle sonuçlanan olayla ilgili davada yeni bir gelişme yaşandı.

Sanıklardan Ferdi D.’nin suç tarihinde 18 yaşından küçük olduğu ileri sürülürken, Adli Tıp raporu ceza sürecini değiştirdi.

İstanbul Adli Tıp Kurumu 6. İhtisas Dairesi’nin raporuna göre, Ferdi D.’nin kemik yaşı 19,5 olarak tespit edildi.

Bunun üzerine Cumhuriyet savcısı, sanığın “kasten öldürme” suçundan çocuklara yönelik indirim hükümlerinden yararlanmadan müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Olayın geçmişi

Olay, 2023 Aralık ayında “kız meselesi” nedeniyle iki genç arasında çıkan tartışmanın büyümesiyle yaşandı.

İddiaya göre, Fuat Camcı ile Ferdi D. arasında telefonla başlayan tartışma sonrası Camcı, Eren E. ve Yusuf S. ile birlikte Yolkonak köyüne gitti.

Burada taraflar arasında yeniden kavga çıktı. Ferdi D. ve Yusuf S., yanlarında bulunan tüfeklerle çapraz ateş açarak Fuat Camcı’yı öldürdü.

Olayın ardından kaçan Ferdi D., Yusuf S. ve Eren E. kısa süre sonra yakalanarak tutuklandı.

Cumhuriyet savcılığı ayrıca, suçta kullanılan kısa namlulu tüfeğin bulunamaması nedeniyle Ahmet C.G., Polat S., Onur Ş. ve Recep K. hakkında da “suç delillerini yok etme veya değiştirme” suçundan dava açtı.

İlk mütalaa ve yeni talep

Davanın önceki duruşmasında Cumhuriyet savcısı, Ferdi D. ve Yusuf S. için 12 ila 18 yıl, Eren E. için müebbet hapis, diğer sanıklar için ise 5 yıla kadar hapis cezası talep etmişti.

Ancak yeni gelen kemik yaşı raporunun ardından, Ferdi D. için talep edilen ceza müebbet hapse yükseltildi.

Sanık: Bu olayın böyle olmasını istemedim

Tutuklu sanık Ferdi D. duruşmada yaptığı savunmada, olayın bu noktaya gelmemesi için çaba gösterdiğini öne sürdü:

“Ben kimseyi öldürmek istemedim. Fuat’ın gitmesi için çok uğraştım. Eğer maktulü bizim köye getirmeselerdi bu olay yaşanmazdı. İlk ateşi ben etmedim. Olayın büyümesini engellemeye çalıştım.” dedi.

Sanıklardan Yusuf S. ise, “Dağa kaçarken Ferdi, ‘niye ateş ettin?’ dedi. Ben de ‘elini beline attı, o yüzden ateş ettim’ dedim. Bu olaydan dolayı pişmanım” ifadelerini kullandı.

Tutuksuz yargılanan Eren E. ise, olayla ilgisinin olmadığını savunarak beraatini talep etti.

Anne: Üçü planlı şekilde yavrumu öldürdü

Duruşmada söz alan Fuat Camcı’nın annesi, sanıkların planlı davrandığını belirterek, “Ben yaşamıyorum. Üçü planlı bir şekilde yavrumu öldürdü. Yavrumun hiçbir suçu yoktu. Üçünün de cezalandırılmasını istiyorum” dedi.

Camcı ailesinin avukatı Osman Yiğit Çınaroğlu da, Eren E.’nin olayda aktif rol oynadığını belirterek, “Eren’in aracıyla maktulü köye getirmesi, bagajındaki tüfekle ateş edilmesi ve sanıkları olay yerinden uzaklaştırması, fail olarak değerlendirilmesi gereken bir durumdur” diyerek tutuklanmasını talep etti.

Dava ertelendi

Mahkeme heyeti, savunma avukatlarının mütalaadaki değişiklik sonrası ek süre talebini kabul ederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.