Kısmetse Olur Ayça öldü mü, intihar mı etti? Ayça Beğen sağlık durumu nasıl?

2015 yılında Kısmetse Olur ile ünlenen Ayça Beğen yaptığı sosyal medya paylaşımı sonrası intihar girişiminde bulundu. "Hakkınızı helal edin" diyen Beğen, yakınlarının devreye girmesi sonrası apar topar hastaneye kaldırıldı. Bu üzücü hadise sonrası "Ayça Beğen sağlık durumu nasıl" sorusu sıkça gelmeye başladı.

Yakınlarının paylaşım sonrası harekete geçmesi ile birlikte Ayça Beğen hastaneye götürülürken durumunun da iyiye gittiği öğrenildi.

Bys Media Group'tan yapılan açıklamada "Kendisi şu an hastanede tedavi altında olup, gerekli tüm tıbbi müdahaleler uzman ekipler tarafından titizlikle sürdürülmektedir. Genel sağlık durumu kontrol altına alınmış olup, sürecin olumlu yönde ilerlediğini belirtmek isteriz. Kamuoyunda yer alan asılsız bilgilere itibar edilmemesini rica ederiz" denildi.