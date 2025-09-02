Ünlü aktör Kıvanç Tatlıtuğ'un "Aile" dizisindeki bir sahnede dublör kullanması son dönemde sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Tatlıtuğ'un dublörü olan Mehmet Tan, söz konusu videonun sosyal medyada yayılmasının ardından işten çıkarıldığını duyurdu.

"Artık dublörlük yapmak istemiyorum"

Geçtiğimiz sene ekranlara veda eden ve başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın paylaştığı "Aile" dizisinde yer alan bir sahne son günlerde tekrar gündeme geldi.

Mehmet Tan, Tatlıtuğ'u dublörlüğünü yaptığı bir sahneyi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Video, kısa süre içinde viral oldu. Bazı kullanıcılar, Tatlıtuğ'un söz konusu sahnede dublör kullanmasını eleştirdi.

Mehmet Tan, videonun yayılmasının ardından ise yapım şirketinin artık kendisiyle çalışmak istemediğini söylediğini kaydederek, şu açıklamalarda bulundu:

"Yıllardır Türkiye’de dublörlük yapıyorum, sayısız sahne, risk, sakatlık…

Kıvanç Tatlıtuğ’un dublörlüğünü yaptığım video gündem oldu ve bu süreçten sonra çalıştığım şirket artık benimle çalışmak istemediğini söyledi.

Amacım kesinlikle kimseyi kötü göstermek değildi, özellikle Kıvanç Tatlıtuğ'u... Bu tamamen benim hikâyem ve emeğimin görünmesiyle ilgiliydi.

Uzun süre bu işin içinde oldum; sahnelerimi, düşmelerimi ve emeklerimi paylaştım.

Artık dublörlük yapmak istemiyorum."