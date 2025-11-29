Beni Affet dizisiyle ünlenen Ceren Yalazoğlu bugüne kadar birçok projede yer aldı. En büyük çıkışını ise Kızılcık Şerbeti ile yaptı. Ünlü oyuncu şu sıralar özel hayatı ile gündeme geldi. Kızılcık Şerbeti'nin jeneriğinde eşi Osman Karakoç'un soyisminin atılması "Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Yalazoğlu Karakoç boşandı mı" sorusunu akıllara getirdi.

Ceren Yalazoğlu Karakoç boşandı mı?

2013 yılında evlenen Ceren Yalazoğlu Karakoç boşanmış değil. Ünlü oyuncudan ve eşi Osman Karakoç'tan gelen bir açıklama da henüz yok.

Yalazoğlu'nun Instagram hesabı incelendiğinde eşi ile olan fotoğraflar da duruyor.