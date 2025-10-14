Kocaeli’de aile faciası: Baba yanlışlıkla kızını vurdu, sonra intihar etti

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde gece saatlerinde yaşanan aile içi tartışma trajediye dönüştü. Olay, Atatürk Mahallesi 323. Sokak üzerindeki iki katlı bir evde saat 22.00 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, 60 yaşındaki Muzaffer Yıldız, henüz bilinmeyen bir nedenle evinde ailesiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine tabancasını çıkaran Yıldız, iddiaya göre yanlışlıkla kızı Meltem Yıldız’a ateş etti.

Merminin karnına isabet ettiği Meltem Yıldız, kanlar içinde yere yığılırken, baba Muzaffer Yıldız aynı silahı başına dayayarak tetiği çekti.

Baba hayatını kaybetti, kızı ameliyata alındı

Silah seslerini duyan komşular, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı olarak bulunan baba Muzaffer Yıldız, Gebze’deki özel bir hastaneye; karnından vurulan kızı Meltem Yıldız ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Doktorların tüm çabalarına rağmen Muzaffer Yıldız hayatını kaybederken, kızının ameliyata alındığı öğrenildi.

Polis ekiplerinden geniş çaplı inceleme

Olayın yaşandığı evde polis ekipleri tarafından detaylı inceleme yapıldı. Silah ve olay yerinde bulunan deliller kriminal ekipler tarafından toplanırken, olayın kesin nedeni yapılacak soruşturmanın ardından netlik kazanacak.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.