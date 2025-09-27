Komite belgeleri yayımladı: Elon Musk'tan Bill Gattes'e... Epstein bağlantılarında yeni isimler!

Reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan ve 2019’da cezaevinde ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein davasına ilişkin yeni belgeler kamuoyuyla paylaşıldı.

Belgelerde kimlerin adı geçti?

Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi’ndeki Demokratlar tarafından yayımlanan belgelerde, teknoloji ve siyaset dünyasından önemli isimlerin yer aldığı görüldü.

Belgelerde adı geçenler arasında:

* Elon Musk (X’in sahibi),

* Steve Bannon (Donald Trump’ın eski danışmanı),

* Bill Gates (Microsoft’un eski CEO’su),

* Peter Thiel (PayPal ve Palantir kurucusu),

* Prens Andrew bulunuyor.

Tarih ve kayıtlar dikkat çekiyor

Belgelerde; 6 Aralık 2014 tarihli bir kayıtta Musk’ın bir “adaya” gittiği not edildi. Gates ile bir kahvaltı partisi planlandığı görüldü. Palantir’in kurucusu Thiel’in, 27 Kasım 2017’de Epstein ile öğle yemeği yediği kayıtlara geçti. Bannon’ın, 16 Şubat 2019’da Epstein ile kahvaltıda buluştuğu belirtildi. İngiliz Kraliyet ailesinden Prens Andrew ise Epstein’ın özel jetinde yolcu olarak listelendi.

Komiteden açıklama

Komite, belgelerin Epstein’ın telefon kayıtları, uçuş manifestoları, mali defterleri ve günlük programını içerdiğini belirtti.

Demokratların Gözetim Sözcüsü Sara Guerrero, “Jeffrey Epstein’ın dünyanın en güçlü ve en zengin adamlarından bazılarıyla arkadaş olduğu her Amerikalı için açık olmalıdır. Açıklanan her yeni belge, mağdurlar için adaleti sağlamaya çalışırken bize yeni bilgiler sunuyor” dedi.