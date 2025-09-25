Köpeğiyle tatile gelen vergi

İtalya’nın kuzeyindeki Bolzano kenti, 2026’dan itibaren turistlerin yanlarında getirdikleri köpekler için günlük 1.5 Euro (73 TL) vergi uygulayacak.

Dolomit Dağları’nın giriş kapısı sayılan şehirde alınan bu karar, aşırı turizmin yarattığı baskıyı azaltmak, sokak temizliğini finanse etmek ve yeni köpek parkları kurmak amacıyla hayata geçiriliyor.

Yeni düzenlemeye göre şehirde yaşayan köpek sahipleri de yıllık 100 Euro (4 bin 857 TL) vergi ödeyecek. Daha önce hayvanların DNA kaydı için ödeme yapmaları zorunlu tutulmuştu. Bu sistem sayesinde sokaklara bırakılan dışkılar sahiplerine kadar takip edilerek 600 Euro'ya (29 bin 147 TL) varan cezalara yol açabiliyor. Yetkililer, DNA kaydını yaptırmış köpek sahiplerinin iki yıl boyunca yeni vergiden muaf tutulacağını duyurdu.

Sokaklar köpek atıklarıyla dolu

Bolzano Eyalet Meclisi Üyesi Luis Walcher, uygulamanın yalnızca köpek sahiplerini ilgilendirdiğini vurgulayarak, “Aksi halde kaldırımların temizliği tüm topluma yük olurdu. Oysa sokaklarımızdaki tek kirlilik köpek atıklarıdır” dedi.

Hayvanları vergi mükellefine dönüştürmek yanlış

Ancak karar hayvan koruma örgütlerinden tepki çekti. Ulusal Hayvanları Koruma Kurumu (ENPA) Başkanı Carla Rocchi, düzenlemenin hem yerel halkı hem de turistleri olumsuz etkilediğini belirterek, “Hayvanları vergi mükellefine dönüştürmek yanlış bir mesaj veriyor” dedi.

Rocchi, çözümün denetim ve eğitimle sağlanabileceğini, hayvanların lüks değil ailelerin bir parçası olduğunu vurguladı. Ayrıca uygulamanın köpekleriyle seyahat eden turistleri caydıracağını, hatta bazı durumlarda terk edilmeleri teşvik edebileceğini savundu.

Bolzano’da köpeklere yönelik bu yeni vergi, turizm politikalarının ve toplumsal tartışmaların merkezine yerleşmiş durumda. Yerel yönetim uygulamanın şehir yaşamını kolaylaştıracağını savunurken, hayvanseverler bunun sorumluluk bilincini zedeleyeceği görüşünde.