Kulağında servet var!
Landman 2. sezon galasına katılan Demi Moore, 53 bin dolarlık Bulgari küpelerini taktı.
Ünlü oyuncu Demi Moore, Almanya'da gerçekleşen Landman 2. sezon galasında kırmızı halıya damga vurdu.
63 yaşındaki oyuncu, görünümünü 18 ayar altın, pırlanta ve zümrüt taşlı Bulgari küpeler ile tamamladı. Küpelerin değeri 53 bin dolar olarak açıklandı.
Subtil makyajı, pembe allık ve şampanya tonlarında far ile desteklenirken, stil danışmanı Brad Goreski imzalı kombin sosyal medyada büyük beğeni topladı.