Kuruluş Osman dönemi sona erdi sırada Kuruluş Orhan var. ATV'de yayınlanacak olan proje için heyecan dorukta... Diziseverlerin sabırsızlığı artarken "Kuruluş Orhan bu hafta var mı", "Kuruluş Orhan ne zaman başlayacak" sorusu sıkça geliyor.

Kuruluş Orhan ne zaman başlayacak?

Bu hafta Kuruluş Orhan yayınlanmayacak. Atv'den yapılan açıklamada net bir tarih verilmezken "Çok yakında" ifadesi kullanıldı. Dizinin 22 Ekim ya da 29 Ekim Çarşamba günü yayınlanması bekleniyor.

Kuruluş Orhan ilk fragmanı izlemek için tıklayınız

Yeni sezonda Mert Yazıcıoğlu, Barış Falay, Bennu Yıldırımlar, Şükrü Özyıldız, Burak Sergen, Mahassine Merabet, Çağrı Şensoy, Faruk Aran, Belgin Şimşek, Yiğit Uçan, Sevinç Kıranlı, İpek Arkan, Sena Mercan, Tevfik Erman, Tezhan Tezcan, Murat Boncuk, Dinç Daymen, Can Atak, Atakan Yarımdünya, Onur Bay, İbrahim Cem Tek, Numan Çakır, Mert Türkoğlu, Özcan Varaylı, Mücahit Temizel ve Cihan Ünal dizide yer alacak.