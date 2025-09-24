Kuruluş Osman bu akşam var mı, yok mu? Kuruluş Orhan ne zaman başlayacak?

Dizi sezonu başladı gözler Kuruluş Orhan'a çevrildi. Kuruluş Osman'ı sıkı şekilde takip eden yüz binler Kuruluş Orhan için heyecanlı şekilde bekliyor. Peki, Kuruluş Orhan ne zaman başlayacak?

Kuruluş Orhan'ın ne zaman ekrana geleceği hakkında ATV'den ve yapımcıdan bir açıklama gelmedi. Kuruluş Osman yeni sezona ekim ayında başlıyordu. Kuruluş Orhan'ın 1 Ekim ya da 7 Ekim Çarşamba günü yayınlanması bekleniyor.

Yeni sezonda Mert Yazıcıoğlu, Barış Falay, Bennu Yıldırımlar, Şükrü Özyıldız, Burak Sergen, Mahassine Merabet, Çağrı Şensoy, Faruk Aran, Belgin Şimşek, Yiğit Uçan, Sevinç Kıranlı, İpek Arkan, Sena Mercan, Tevfik Erman, Tezhan Tezcan, Murat Boncuk, Dinç Daymen, Can Atak, Atakan Yarımdünya, Onur Bay, İbrahim Cem Tek, Numan Çakır, Mert Türkoğlu, Özcan Varaylı, Mücahit Temizel ve Cihan Ünal dizide yer alacak.