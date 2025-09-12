Kuzu kafaları, kaşıklar, büyü kutuları… Mezarlıklar 'büyücü'lerin istilası altında!

Diyarbakır’da mezar kazımı sırasında şaşırtıcı manzaralarla karşılaşılıyor.

Mezarlarda büyü izleri

Kazı sırasında kağıtlara çizilmiş kadın figürleri, kaşıklar, kuzu kafaları ve kutulara yerleştirilmiş çeşitli nesneler bulunduğu bildiriliyor.

Çoğunlukla eski mezarlarda rastlanan bu malzemeler, yakılarak veya kırılarak imha ediliyor.

“Ölüye değil, diriye yapılıyor”

"Büyü"lerin neden mezarlara konulduğunu araştıran ustalar, bunun ölüye değil diriye yapılan bir uygulama olduğunu, mezara konulmasının ise etkisinin ölüme kadar sürmesi amacıyla yapıldığını aktarıyor.

80’li ve 90’lı yılların mezarlarında sık rastlanıyor

Genellikle 1980’li, 1990’lı ve 2000’li yıllarda ölenlerin mezarlarında bu tür malzemelere rastlandığı, bazı ilçelerde yapılan kazılarda da benzer örneklerin bulunduğu belirtiliyor.