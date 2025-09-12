Kuzu kafaları, kaşıklar, büyü kutuları… Mezarlıklar 'büyücü'lerin istilası altında!
Diyarbakır’da mezar kazımı sırasında sık sık "büyü malzemeleri"yle karşılaşılıyor. Kağıtlara çizilmiş figürler, kutulara yerleştirilmiş eşyalar, kuzu kafaları ve farklı nesneler bulunduğu belirtilirken, bu malzemeler yakılarak ya da kırılarak imha ediliyor. "Büyü"leri bulan ustalar bunların ölüler için değil yaşayanlara etki etmesi amacıyla yapıldığını, mezara konulmalarının ise etkisinin yaşayan kişinin ölümüne kadar sürmesine inandıkları olduğunu ifade ediyor.
Diyarbakır’da mezar kazımı sırasında şaşırtıcı manzaralarla karşılaşılıyor.
Mezarlarda büyü izleri
Kazı sırasında kağıtlara çizilmiş kadın figürleri, kaşıklar, kuzu kafaları ve kutulara yerleştirilmiş çeşitli nesneler bulunduğu bildiriliyor.
Çoğunlukla eski mezarlarda rastlanan bu malzemeler, yakılarak veya kırılarak imha ediliyor.
“Ölüye değil, diriye yapılıyor”
"Büyü"lerin neden mezarlara konulduğunu araştıran ustalar, bunun ölüye değil diriye yapılan bir uygulama olduğunu, mezara konulmasının ise etkisinin ölüme kadar sürmesi amacıyla yapıldığını aktarıyor.
80’li ve 90’lı yılların mezarlarında sık rastlanıyor
Genellikle 1980’li, 1990’lı ve 2000’li yıllarda ölenlerin mezarlarında bu tür malzemelere rastlandığı, bazı ilçelerde yapılan kazılarda da benzer örneklerin bulunduğu belirtiliyor.