Mahassine Merabet kimdir, kaç yaşında ve nereli? Evli mi? Kuruluş Orhan Nilüfer Hatun kimdir? Gerçekte var mı?

Kuruluş Orhan ilk bölümü ile bu akşam seyirci karşısına çıkıyor. Dizinin oyuncularından Mahassine Merabet'in biyıgrafisi bu nedenle epey araştırılıyor. Dizide "Nilüfer Hanım"ı canlandıracak olan oyuncunun hayatı, yaşı, nereli olduğu öğrenilmek isteniyor. İşte ayrıntılar...

Mahassine Merabet kimdir?

24 Ocak 1999’da Fas’ta doğan Mahassine Merabet, çocukluk ve gençlik yıllarını da burada geçirdi. İlk ve orta öğrenimini ülkesinde tamamlayan Merabet, ardından Muhammed V Üniversitesi’nde Medya ve İletişim eğitimi aldı. Üniversite mezuniyetinin ardından akademik yolculuğunu Türkiye’de sürdürme kararı alan Merabet, İstanbul’daki özel bir üniversitede Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans yaptı.

Mahassine Merabet’in yer aldığı projeler

Mahassine Merabet, oyunculuk kariyerine 2022 yılında Kanal 7’de yayınlanan Esaret dizisindeki “Hira” karakteriyle başladı. Başarılı performansıyla kısa sürede izleyicinin beğenisini kazanan Merabet, Arapça, Türkçe ve Fransızcayı akıcı biçimde konuşabilmektedir.

Nilüfer Hatun kimdir?

Osmanlı Devleti’nin kuruluş dönemine damgasını vuran önemli isimlerden Nilüfer Hatun, hem kökeni hem de hanedandaki konumuyla tarihte özel bir yere sahip. Yarhisar Tekfuru’nun kızı olan Nilüfer Hatun, Osmanlı’nın ikinci padişahı Orhan Gazi ile evlenerek Osmanlı tarihine adını yazdırmıştır.

Kökeni ve evliliği

Asıl adı Holofira (bazı kaynaklarda Holifera veya Olivera) olan Nilüfer Hatun, Rum asıllıdır. Osmanlı topraklarına katılan Yarhisar’da dünyaya gelen Holofira, Orhan Gazi ile evliliğinin ardından Müslüman olmuş ve “Nilüfer” adını almıştır. Bu yönüyle, Osmanlı tarihinde yabancı kökenli ilk sultan olarak kabul edilmektedir.

Nilüfer Hatun, Rumeli’nin fethinde büyük rol oynayan Gazi Süleyman Paşa’nın ve Osmanlı Devleti’nin üçüncü padişahı I. Murad’ın annesidir.