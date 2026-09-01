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Manifest grubu son konserini İzmir'de verdi ve konsere yaklaşık 30 bin katıldı. Konserin bitmesine yakın grup üyeleri duygusal anlar yaşadı ve gözyaşları ile sahneden ayrıldı. Tolga Akış'ın tutuklanmasının ardından bir takım iddialar ortaya atılırken konserdeki bu hava "Manifest grubu bitti mi, grup dağıldı mı" sorusunu da beraberinde getirdi.

Manifest grubu dağıldı mı?

Manifest grubunun dağıldığına ilişkin iddialar henüz gerçeği yansıtmıyor. Resmi kaynaklardan da bu iddia hakkında bir açıklama yapılmadı.

Üyelerin bir süre konserlere ara vereceği ve yurt dışında çalışmalar yapacağı öğrenildi.