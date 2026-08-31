Uzak Şehir ne zaman başlıyor? Yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Eylül ayı geldi, dizi sezonu başlıyor. Bugün pazartesi ve Uzak Şehir'in yeni sezon tarihi araştırılıyor. Geçen sezon ilgiyle izlenen dizinin yeni bölüm tarihini öğrenmek isteyenler "Uzak Şehir ne zaman başlıyor" sorusunu yöneltiyor.

Uzak Şehir ne zaman başlıyor?

Uzak Şehir yeni sezon tarihi belli oldu. 3. sezon afişi görücüye çıkarken yeni bölüm de 14 Eylül Pazartesi ekrana gelecek.

Son bölümde neler oldu?

Alya ve Cihan, çetin savaşların ardından aşklarını görkemli bir düğünle taçlandırmaya hazırlanırken, konağı uzun süre sonra ilk kez tatlı bir telaş sarar. Ancak geçmişin gölgeleri, bu mutluluğa geçit vermemeye kararlıdır. Meryem’in sakladığı en büyük sırrı elinde bir koz olarak tutan Boran, sınırları zorlayan bir tehditle kartları yeniden dağıtır.

Meryem, çaresizlik içinde geri dönülmez bir kararın eşiğine sürüklenirken, Boran’ın Cihan’dan intikam alma hırsı Alya’yı hayati bir seçimle baş başa bırakır. Sevdiği adamın geleceği ve kalbindeki yara arasında sıkışan Alya, büyük aşkını korumak adına kendi kıyametini başlatır. Mutluluk şarkılarının yerini aniden alan silah sesleri, geçmişten gelen öfkeli bir düşmanın intikamıyla birleşir. Silahların patladığı, fedakarlıkların yapıldığı ve kaderlerin tamamen altüst olduğu o karanlık günde, Albora'da hiçbir şey bir daha eskisi gibi olmayacaktır.