Manifest’in Türkiye turnesi iptal edildi!

Türkiye'de son ayların en popüler müzik gruplarından biri haline gelen Manifest grubuna yargı süreci sonrası grubun Türkiye turnesi iptal edildi.

Soruşturma ve konser iptalleri

6 Eylül Pazar günü İstanbul Küçükçiftlik Park’ta 18 yaş sınırıyla düzenlenen ilk konserin ardından grubun sahnedeki dans ve gösterileri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.

Manifest üyeleri, “hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” suçlamaları kapsamında savcılığa ifade verdikten sonra yurt dışına çıkış yasağı ve imza şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca grup konser görüntülerine, “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle erişim engeli getirildi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı hedef almıştı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Manifest grubu denen bu ahlâksız, edepsiz, hayasız zebani kılıklı yaratıklar, bir daha bu teşhirciliği yapamayacak şekilde haklarında işlem yapılmalıdır” ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamaların ardından grubun Konya ve İzmir konserleri de iptal edilmişti.

Turne tamamen iptal edildi

Manifest, sosyal medya hesabından yaptığı son açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Haftalar önce biletleri tükenen Türkiye turnemiz iptal olmuştur. Seyircimize ilgisi ve sevgisi için teşekkür ederiz.”

Grup ayrıca, bilet iade işlemlerinin satış kanalları üzerinden yapılacağını duyurdu.