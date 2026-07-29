MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı evinde ölü bulundu!
MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu ve 'Kızıl Sakal' lakabıyla tanınan Şef Eren Kaşıkçı, Sarıyer Kilyos'taki evinde ölü bulundu.
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Kaşıkçı'nın Kilyos'taki evinde hareketsiz halde bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, Kaşıkçı'nın ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla çalışma başlattı. Cenazenin kesin ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: HABER MERKEZİ