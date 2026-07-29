Eren Kaşıkçı kimdir? MasterChef Türkiye şampiyonu Eren Kaşıkçı kaç yaşındaydı, nereliydi? Eren Kaşıkçı neden öldü? Ölüm sebebi belli oldu mu?

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MasterChef Türkiye 2021 sezonunun şampiyonu olan Eren Kaşıkçı, Türk gastronomi dünyasının tanınan isimlerinden biriydi. Yarışmadaki başarılı performansıyla adından söz ettiren Kaşıkçı, şampiyonluğun ardından mesleki kariyerini restoran işletmeciliğiyle sürdürdü.

1989 yılında dünyaya gelen Eren Kaşıkçı, Tokat asıllı bir aileden geliyordu. Asker bir baba ile ev hanımı bir annenin çocuğu olan Kaşıkçı, babasının görevi nedeniyle çocukluk ve gençlik yıllarında Türkiye'nin farklı şehirlerinde yaşadı. Bu süreçte farklı mutfak kültürlerini yakından tanıma fırsatı bulan Kaşıkçı'nın gastronomiye ilgisi genç yaşlarda başladı.

Profesyonel aşçılık kariyerine İstanbul'daki çeşitli otellerin mutfaklarında başlayan Kaşıkçı, daha sonra Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine yerleşti. Burada bir sörf otelinde başşef olarak görev yapan başarılı isim, mutfaktaki tecrübesini MasterChef Türkiye yarışmasına taşıdı.

2021 yılında katıldığı MasterChef Türkiye'de şampiyonluğa ulaşan Eren Kaşıkçı, yarışmanın ardından İstanbul'a dönerek "Kızıl Sakal Sandviç" isimli restoranını işletmeye başladı. Başarılı şef, gastronomi alanındaki çalışmalarını kendi restoranında sürdürüyordu.

Eren Kaşıkçı neden gündemde?

MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın evinde ölü bulunduğu haberi kamuoyunda büyük üzüntü yarattı. Olayın ardından Kaşıkçı'nın yaşamı, kariyeri ve gastronomi alanındaki çalışmaları yeniden gündeme geldi.

Yetkili makamların olayla ilgili incelemesi sürerken, ölüm nedeninin yapılacak resmi değerlendirmelerin ardından netlik kazanması bekleniyor.