Mersin’de patenli saldırgan iş yerini kurşunladı

Mersin’de film sahnelerini aratmayan bir olay yaşandı. Siyah kıyafetler giyip yüzünü kapatan bir kişi, sabaha karşı patenle kayarak bir iş yerine silahla defalarca ateş etti. O anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Patenle kayıp kurşun yağdırdı

Olay, merkez Yenişehir ilçesi Bahçelievler Mahallesi 1812 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bodrum katında dikim atölyesi bulunan iş yerine gelen şüpheli, bir süre etrafı inceledikten sonra patenle kayarak elindeki tabancayla defalarca ateş açtı. Kurşunlar iş yerinin duvarına isabet etti.

Husumet çıktı, 3 kişi gözaltında

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis ekipleri, saldırganı tespit etmek için geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan incelemede iş yeri sahibiyle husumetli oldukları belirlenen 3 şüpheli yakalandı. Saldırıyı gerçekleştiren M.N.’nin yanı sıra iki kişi daha gözaltına alındı.

Saldırgan tutuklandı

Operasyonda saldırıda kullanılan tabanca da ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.N. tutuklanırken, diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, “Yürütülen soruşturma kapsamında M.N. isimli şüpheli tutuklanmıştır” denildi.