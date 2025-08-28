Mesut Süre’ye yönelik taciz iddiaları ses getirirken, ifşaları duyuran Tuluğ Özlü ölümle tehdit edildi 

Radyo programcısı Mesut Süre ile ilgili cinsel taciz iddiaları birkaç gündür kamuoyunda en çok konuşulan konuların başına yükseldi.

Podcast yayıncısı Tuluğ Özlü, 13 yıl önce Mesut Süre tarafından taciz edildiğini öne süren bir kadının ifadesini yayınladı. Akabinde Süre’nin tacizine uğradığını söyleyen başkaca kadınlar da ifşalarda bulunmaya başladı.

Taciz ifşalarını sosyal medya hesabında paylaşan Tuluğ Özlü, ölüm tehdidi aldığını açıkladı.

Özlü, “Aldığım tehdit mesajına bakın” diyerek hakaret içerikli tehdit mesajının ekran görüntüsünü takipçileriyle paylaştı.

Mesut Süre taciz iddiaları için ne dedi?

Öte yandan Mesut Süre sosyal medya hesabından hakkındaki iddiaları reddetti.

Süre, "Öncelikle belirtmeliyim ki; şahsıma itham edilen suçlamaların tamamı gerçek dışıdır. Sosyal medya mahkemeleri sayesinde bir anda lince uğradım. Bu yapılan bir ifşa değil itibar suikastıdır. Kişiliğime, mesleğime ve itibarıma yapılan bu haksız eylemlere karşı hemen tüm hukuki yollara başvuracağımı bildiririm” ifadelerini kullandı.