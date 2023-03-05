Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı (İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?)

Türkiye'nin geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu (Karaman dışında), Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Bitlis, Muş, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bugün hava nasıl olacak?

Genellikle yağmur ve sağanak, batı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Ege, Batı Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz. Ankara ve Eskişehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Gece ve sabah saatlerinde kuzeydoğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

Hava sıcaklığının Batı Akdeniz ile İç Anadolu'da 3 ila 5 derece azalacağı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.