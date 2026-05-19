Michael zirvede: Küresel gişe hasılatı 700 milyon doları aştı

Michael Jackson biyografisi “Michael”, dördüncü hafta sonunda dünya gişesinde yeniden zirveye çıktı. Kuzey Amerika’da Lionsgate, uluslararası pazarda ise Universal tarafından dağıtılan yapım, hafta sonunda küresel çapta 83,8 milyon dolar hasılat elde etti.

Antoine Fuqua imzalı film, toplamda 703,9 milyon dolarlık gişe gelirine ulaşarak yılın en dikkat çeken yapımları arasındaki yerini güçlendirdi.

Güney Kore açılışı filme ivme kazandırdı

Film, Güney Kore’deki gösterimine güçlü başladı. Yapım, ülkede beş günde 4,9 milyon dolar gelir elde ederek 2026’nın şimdiye kadarki en büyük Hollywood filmi açılışlarından birine imza attı.

Fransa hafta sonunun en güçlü pazarı olurken, Birleşik Krallık ve İrlanda toplam gelirde liderliğini sürdürdü.

Bohemian Rhapsody ile yarışıyor

“Michael”, bazı ülkelerde “Bohemian Rhapsody”nin toplam gişe performansını geride bırakmayı başardı. Sektör analistleri, filmin 911 milyon dolarlık “Bohemian Rhapsody” seviyesine ulaşabileceğini değerlendiriyor.

Düşük bütçeli korku filmi dikkat çekti

YouTube içerik üreticisi Curry Barker’ın korku filmi “Obsession” da hafta sonunun sürpriz yapımlarından biri oldu.

Yaklaşık 1 milyon dolar bütçeyle çekilen film, dünya genelinde 23,1 milyon dolarlık açılış yaparak beklentilerin üzerine çıktı. Yapımın özellikle Birleşik Krallık ve Fransa’daki performansı dikkat çekti.

Sektör temsilcileri, sosyal medya kökenli yapımcıların sinema sektöründeki etkisinin giderek arttığını değerlendiriyor.