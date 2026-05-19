Shakira’ya İspanya’dan dev geri ödeme: 70 milyon dolar...

Kolombiyalı şarkıcı Shakira, İspanya ile yıllardır süren vergi davasında önemli bir hukuki zafer elde etti. İspanya Yüksek Mahkemesi, sanatçının 2011 yılına ilişkin vergi kaçırdığı iddialarını düşürürken, yaklaşık 64 milyon dolarlık cezayı da iptal etti. Mahkeme ayrıca Shakira’ya faizlerle birlikte yaklaşık 70 milyon doların geri ödenmesine hükmetti.

Vergi mükellefi tartışması mahkemeye taşındı

Mahkeme belgelerine göre, İspanyol vergi idaresi Shakira’nın 2011 yılında ülkede vergi mükellefi sayılması gerektiğini savundu. Yetkililer, sanatçının o dönemde eski Gerard Piqué ile ilişkisi ve profesyonel faaliyetleri nedeniyle fiilen İspanya’da yaşadığını öne sürdü.

Ancak mahkeme, Shakira’nın 2011 yılında İspanya’da 183 günden fazla kaldığının kanıtlanamadığını belirtti. Kararda, sanatçının yalnızca 163 gün ülkede bulunduğunun tespit edildiği ifade edildi. Bu nedenle mahkeme, verilen cezaların hukuka aykırı olduğuna karar verdi.

Mahkeme: İkamet durumu kanıtlanamadı

Mahkeme kararında, “Davacının 2011 mali yılı için vergi ikametgahının İspanya’da olduğu varsayımına dayanılarak ceza kesildiği, ancak bu durumun kanıtlanamadığı” ifadelerine yer verildi.

Karar yalnızca 2011 vergi yılı için geçerli olurken, İspanyol makamlarının dosyayı ülkenin Yüksek Mahkemesi’ne taşıma hakkı bulunuyor.

2023’te savcılıkla anlaşmıştı

Öte yandan bu karar, Shakira’nın 2012-2014 yıllarını kapsayan ayrı vergi davasındaki uzlaşmasını etkilemiyor. Ünlü şarkıcı, 2023 yılında savcılıkla anlaşarak suçlamaları kabul etmiş ve yaklaşık 8,5 milyon dolar ödeme yapmayı kabul etmişti.

İspanya’da daha önce Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi gibi dünyaca ünlü futbolcular da vergi kaçırma suçlamalarıyla yargılanmış, ancak ilk suçları olması nedeniyle hapis cezası almamıştı.