Müge Anlı yarın var mı, ne zaman başlıyor? İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi...
Haziran ayında seyircisine veda eden Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı'nın yeni bölüm tarihi sıkça araştırılıyor. Eylül ayının gelişi ile birlikte aramalar da hızlandı. Tam tarihi henüz bilmeyenler "Müge Anlı yarın var mı, ne zaman başlıyor" diye soruyor. İşte programın başlangıç tarihi...
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekranların sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, yeni sezon için hazırlanıyor. Kayıp dosyalarının aydınlatıldığı, faili meçhul cinayetlerin çözüme kavuşturulduğu program, her sezon olduğu gibi bu sezon da pek çok konuda gündem olacak. Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlayacak?
Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlıyor?
Müge Anlı ile Tatlı Sert" yeni sezon tarihi belli oldu. Müge Anlı 1 Eylül Pazartesi saat 10.00 itibarıyla programa start veriyor.