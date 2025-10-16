Muharrem İnce’nin paylaştığı “yoksulluk” videosunun perde arkasından bambaşka bir hikaye çıktı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde çöpten karton toplarken görüntülenen yaşlı bir adamın videosu, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

CHP’li Muharrem İnce, videoyu “Türkiye’nin gerçek gündemi budur. Açlık ve yoksulluk.” notuyla paylaşarak dikkat çekti. Ancak olayın perde arkası, bambaşka bir gerçeği ortaya çıkardı.

Hem Almanya hem Türkiye’den emekli

Görüntülerdeki kişinin, 83 yaşındaki Sefer Karaaslan olduğu belirlendi. Karaaslan’ın uzun yıllar Almanya’da çalıştığı, şu anda hem Almanya’dan hem de Türkiye’den emekli maaşı aldığı ortaya çıktı.

Ayrıca Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Yaşlı Destek Merkezi (YADEM) tarafından da düzenli olarak takip edildiği, kendisine ait birden fazla mülkü bulunduğu tespit edildi.

Yaklaşık 35 yıl Almanya’da çalışan Karaaslan, görüntülerin yanlış anlaşıldığını belirterek, “Ben çalışmayı seviyorum. Çalışmasam rahat edemem. Çalışmak haram mı?” dedi.

“Babamın maddi sıkıntısı yok, canı sıkıldığı için yapıyor”

Karaaslan’ın oğlu Şevki Karaaslan, babasının durumu hakkında açıklama yaparak, sosyal medyada oluşturulan algının gerçeği yansıtmadığını söyledi:

“Babam Almanya’dan emekli. Maddi anlamda hiçbir sıkıntısı yok. Biz defalarca bıraktırmaya çalıştık ama canı sıkıldığı için bu işi yapıyor. Bankada parası da var. Doktor da sağlıklı olduğunu söyledi. Bu video yanlış yorumlandı.”

“Çalışmasam rahat edemem”

Karton toplayarak geçirdiği anların gündem olmasından üzüntü duyduğunu belirten Sefer Karaaslan, şunları söyledi:

“Ben Almanya’da 30-40 sene çalıştım, oradan maaş alıyorum. Türkiye’den de emekliyim. Çalıştığım zaman rahat ediyorum, çalışmayınca sıkılıyorum. Beş çocuğum var, hepsinin evi var. Allah’a şükür hiçbir eksiğim yok. Çalışmak haram mı yani?”

Valilikten açıklama: Maddi sıkıntısı bulunmuyor

Sakarya Valiliği, kamuoyunda tartışma yaratan video üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yapılan incelemede, vatandaşın hem Türkiye hem Almanya’dan emekli olduğu, eşinin de emekli olduğu, birden fazla mülkü bulunduğu, yalnız yaşadığı anlaşılmıştır. Vatandaş, boş zamanlarında kendi isteğiyle kâğıt topladığını, herhangi bir maddi sıkıntısının bulunmadığını beyan etmiştir.”

Valilik ayrıca, konuyla ilgili kurumlarca yapılan görüşmelerde herhangi bir ekonomik veya sosyal destek ihtiyacının tespit edilmediğini bildirdi.