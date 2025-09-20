Muş’ta baraj ve göletlere 1 milyon sazan yavrusu bırakıldı

Muş’ta “İç Suların Balıklandırılması” projesi kapsamında gölet ve barajlara 1 milyon sazan yavrusu bırakıldı.

Elazığ’dan temin edilen yavrular doğaya salındı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen “2025 Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi” çerçevesinde Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Keban Su Ürünleri Üretim İstasyonu’nda üretilen aynalı ve pullu sazan yavruları Muş’a getirildi.

İl Müdürlüğü ekiplerince teslim alınan yavrular, Alparslan-1 ve Alparslan-2 barajları ile Yaygın, Kayalısu, Hamurpet, Karakuyu, Korkut ve Malazgirt göletlerine bırakıldı.

“Amacımız balık popülasyonunu artırmak”

Tarım ve Orman İl Müdürü Necat Gönç, projenin sürdürülebilir balıkçılık açısından önemli olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bakanlığımızın yürüttüğü proje kapsamında Elazığ’dan temin edilen 1 milyon adet aynalı ve pullu sazan yavrusunu ilimizdeki baraj ve göletlere bıraktık. Amacımız, su kaynaklarımızda balık popülasyonunu artırmak, biyolojik çeşitliliği korumak ve vatandaşlarımızın sağlıklı proteine erişimini kolaylaştırmaktır.”

Gönç, bırakılan balıkların birkaç yıl içinde avlanabilir boya ulaşacağını ve hem bölge ekonomisine hem de balıkçılıkla uğraşan vatandaşlara katkı sağlayacağını vurguladı.