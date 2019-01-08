Müzelere 1 milyon ziyaretçi

08 Ocak 2019

BURSA (DÜNYA) - Büyükşehir Belediyesi’nin tarihi ve kültürel mirasa yönelik projeleriyle adeta bir açık hava müzesine dönüşen Bursa, sanat, kültür ve tarih meraklılarının ilgisini çekiyor. 2018 yılında yerli ve yabancı 946 binden fazla ziyaretçi çeken Bursa Müzeleri, kentin kültür turizmine de önemli katkı sunuyor. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Daire Başkanlığı, Müzeler Şube Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren müzeler, kent belleğinin gelecek nesillere aktarılmasında ve Bursa’nın tanıtımında önemli bir rol oynuyor.

Rekor Karagöz Müzesi’nde

Karagöz ve Hacivat gölge oyunu figürlerinin bulunduğu, çocuklara yönelik gölge oyunlarının sergilendiği Karagöz Müzesi, geçtiğimiz yıl 129 bin ziyaretçi sayısı ile en fazla ilgi gören müze oldu. Özellikle çocukların gözdesi olan Karagöz Müzesi, yurt dışından Bursa’ya gelen turistlerin de ilgi odağı. 15’nci kuruluş yıldönümünü kutlayan ‘Sokak Oyunları Şenliği’, ‘Arabesk Yıllar’, ‘Milli Mücadele’nin İki Kahramanı’ gibi birçok etkinlik ve sergiye ev sahipliği yapan Bursa Kent Müzesi ise 2018 yılında 94 bin ziyaretçi sayısına ulaştı.

Bursa müzeleri ile yaşıyor

‘Kudüs ve Mescidi Aksa Fotoğraf Sergisi’, ‘Dua Taneleri Tespih Sergisi’ ile çok sayıda etkinliğin gerçekleştirildiği Bursa Vakıf Kültürü Müzesi, özellikle Ramazan ayında ziyaretçilerin akınına uğradı. Müzeyi bir yıl içinde 82 binin üzerinde müze meraklısı ziyaret etti. 2018 yılının Aralık ayında Uluslararası Göç ve Kadın Sempozyumu ile birçok ulusal ve uluslararası sergiye ev sahipliği yapan Bursa Göç Tarihi Müzesi ise 82 bin ziyaretçi sayısına ulaştı. Uluslararası ‘İpek İğne Oyası Festivali’nin düzenlediği Tekstil ve Sanayi Müzesi 81 bin, çok sayıda atölye çalışması ve etkinliğin yapıldığı Merinos Enerji Müzesi’ni ise 29 bin kişi ziyaret etti. Hünkâr Köşkü ise yerli yabancı 41 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Müzede izlenime sunulan ‘Hünkâr Köşkü’nün Biriktirdiği Anılar’ sergisi de büyük ilgi gördü. 2017 yılında açılan Bursa Bıçak Müzesi ilk yılında 31 bin ziyaretçi sayına ulaşırken, günümüzden 8.500 yıl önceki döneme ait canlandırmaların bulunduğu Aktopraklık Höyük Bursa Arkeopark ve Açık Hava Müzesi de 11 bin tarih meraklısı tarafından ziyaret edildi.

Geçmişe ışık tutuyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl Şubat ayında açılan Bursa’da Yaşam Kültürü Müzesi 11 bin, 14 Mart 2018 Tıp Bayramı’nda açılışı yapılan Bursa’da Sağlık Tarihi Müzesi ise kuruluşunun ilk yılında 15 bin ziyaretçi sayına ulaştı. El yazması asırlık bir Kur’an-ı Kerim ve Osmanlı dönemine ait köy hayatına ilişkin materyallerin bulunduğu Cumalıkızık kültür evinin yanı sıra Aksu, Gelemiç, Belenören, Karıncalı köy müzeleri de 2018 yılında en çok ziyaretçi çeken yerler arasındaydı.

70 bin kişi atölye çalışmalarına katıldı

Bursa’yı tüm değerleri ile geleceğe taşıyan Bursa Büyükşehir Belediyesi koordinesinde faaliyetlerini sürdüren müzelerde gerçekleştirilen atölye çalışmaları da yoğun ilgi gördü. 2018 yılında gerçekleştirilen 970 atölye çalışmasına 69 bin 330 kişi katılım sağlarken, toplam 19 müze 44 ulusal ve uluslararası sergiye ev sahipliği yapıldı.

Türbelere ziyaretçi akını

Bursa’daki külliyeler, ören yerleri ve türbeler de 2018 yılında en çok ziyaretçi çeken merkezlerdi. Osmangazi, Orhangazi, 1. Murat, Yıldırım Beyazıt ve Yeşil Türbeleri ile Muradiye Külliyesi 2018 yılında yaklaşık 1,5 milyon ziyaretçiyi ağırladı. Türbe ve külliyeler Bursa’nın inanç turizmindeki ağırlığını gözler önüne sererken, ören yerleri ile müzelerin koordinasyonunu sağlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürlüğü 2,5 milyona yakın ziyaretçiye hizmet verdi.