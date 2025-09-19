Nemrut Dağı'nda güneşin batışını izlerken kalp krizi geçiren turist hayatını kaybetti

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bulunan, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ndeki Nemrut Dağı’nda akşam saatlerinde üzücü bir olay yaşandı.

Tur kafilesiyle birlikte güneşin batışını izlemek için Nemrut Dağı’na çıkan 76 yaşındaki Fransız turist Jean-Louis Duverneul, batı terasında aniden fenalaştı. Kalp krizi geçiren Duverneul için bölgeye sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, turistin kalp masajı ve acil müdahalelerini yaptı. Ancak tüm çabalara rağmen Duverneul kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Fransız turistin cenazesi, Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenazenin, gerekli işlemlerin ardından Fransa’ya gönderileceği öğrenildi.