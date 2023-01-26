Nusret'ten alkışlanacak hareket! Kazancının yarısını bağışladı

Nusret Gökçe, Park Hyatt İstanbul Maçka Palas'ta altı ay önce açtığı ilk kahve dükkanı Kapicciiiinoo'nun altı aylık gelirinin yarısı olan 1 milyon 20 bin TL kimsesiz çocuklar yararına Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağışlandı.

Nusret Gökçe'nin Park Hyatt İstanbul Maçka Palas'ta düzenlediği törende Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve kurumlardan gelen çocukları ağırladı.

Önce Nusr-Et Restoran'da yemek servis edildi ve çocuklara hediyeler dağıtıldı. Sonrasında Kapicciiiinoo'da ikram gerçekleştirildi.

Nusret gençlere iş verecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve Nusret Gökçe, çocuklar bir projeye imza atmaya karar verdi.

Bu projede Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın desteğinde olan 18-25 yaş aralığındaki çocukların, Nusr-et Restoranları’nda, otellerinde, yurt dışı şubelerinde veya yeni projelerinde çalışarak hem meslek öğrenebilecekleri hem de iş kaygısına düşmeden para kazanabilecekleri bir çalışma alanı yaratılması planlanıyor.