Öfkeli komşular isyanda! ‘çöp bahçe’ nedeniyle mahalle nefes alamıyor

Burdur’un Değirmenler Mahallesi’nde yaşayan İsmail Şenkan ile kiracısı Nilüfer Baykara arasında tansiyon düşmüyor.

Şenkan’ın evini kiralayan Baykara, bahçede 8 köpek, evin içinde ise 40’tan fazla kedi beslemeye başladı.

Ancak hayvanların pisliği ve biriktirilen yemek artıkları mahalleyi yaşanmaz hale getirdi. Kokudan bunalan mahalleli, hem belediyeye hem valiliğe defalarca şikâyet etti ama sonuç çıkmadı.

Muhtar isyan etti: Pislikten içeri girilmiyor!

Mahalle muhtarı Muhammet Akçay, yaşanan durumu şöyle anlattı:

“Bu kadın gelenle gidenle kavga ediyor. Köpeklerle bu şekilde olmaz. Pislikten içeriye girilmiyor. Belediyeye, valiliğe dilekçe verdim, sonuç yok. Tüm mahalle rahatsız, kokudan kapı pencere açamıyor kimse.”

Muhtar, mahalle sakinleriyle birlikte imza toplayıp valiliğe teslim ettiklerini, ancak hiçbir ilerleme sağlanmadığını da söyledi.

Komşular: Bu hayvan sevgisi değil, eziyet

Kiracının hemen yanındaki evde oturan Engin ve Negüz Ayyıldız çifti, yaşadıkları durumu şu sözlerle anlattı:

“Kadın buraya taşındıktan iki ay sonra köpeği ölmüş, evin önüne gömmüş. Kokudan duramıyoruz. Mutfak camını açamıyoruz. Yemek artıklarını biriktiriyor, ortalık leş gibi. Bu hayvan sevgisi değil, resmen eziyet!”

Yetkililer sessiz, mahalle çaresiz

Defalarca yapılan başvurulara rağmen mahalledeki durum hâlâ değişmedi. Mahalleli, bir an önce çevre sağlığını tehdit eden kirliliğe karşı adım atılmasını istiyor.